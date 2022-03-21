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【第五波疫情】紅十字會增設「聯繫愛」計劃　免費為離世者家屬提供實務及情緒支援

社會 18:39 2022/03/21

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紅十字會增設「聯繫愛」計劃。（香港紅十字會提供圖片）

本港第五波新型冠狀病毒病疫情嚴峻，香港紅十字會今日（21日）公布，將與毋忘愛聯手設立「聯繫愛」計劃，免費為離世者家屬提供一系列實務及情緒支援，包括有關身後事安排的資訊、情緒紓緩及輔導，支援正在渡過哀傷的家庭，有需要的市民可以發 WhatsApp 短訊至Whatsapp

除「聯繫愛」計劃，紅十字會亦提供以下多項人道服務，其中「香港紅十字會抗疫同行熱線」運作首月已接聽超過 8,000 個電話、推行「檢疫之旅同行計劃」為需要在檢疫中心或酒店檢疫的人士派發心理支援包，以紓緩他們的情緒及提供心理支援資訊。

另外，紅十字會在今年2月至4月，會繼續透過社區和學校網絡，每月為約2,100個低收入家庭或身體弱能的學童家庭派發口罩及搓手液。

紅十字會今年年初亦派出本地賑災服務隊，夥拍社區夥伴，向有需要的前線工作 人員提出個人防疫物資，包括向葵涌區和中西區超過430位清潔工友派發個人防疫物資，包括口罩、搓手液、面罩或眼罩；另因應有個別前線工友確診，而亦為相關清潔工友團隊額外提供100套快速核酸測試套裝。

香港紅十字會呼籲市民「備災有道，你我做到」，在社區中發揮互助精神，並鼓勵社會大眾及機構增強彼此之間的聯繫及支援，主動關心和幫助身邊有需要的人，共同應對疫情。

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責任編輯：郭詩詩

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