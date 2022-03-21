【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明

▲ 新冠康復者為拎豁免第三針打針證明到指定診所求醫，家庭醫生教用5類文件作感染證。

衞生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針，近日不少康復者為得到豁免證明書而求醫。有家庭醫生提醒，領取免針紙並不一定要到公立醫院門診求醫，以免影響真正有需要求醫的人士。

Facebook專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」版主發文指，上周於指定診所及「walk in門診」上班，發現有六分一人沒有明顯病徵，或已經康復的病人為領取豁免證明書而前來求醫。

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她理解可能當時資訊太混亂，大家都好緊張，但此舉可能會阻礙到真正有需要求醫的患者，尤其是需要服用新冠口服藥的高危人士，如果能及早得到治療，有機會減低重症和死亡率。

她呼籲市民冷靜，無需為豁免證明書前往公立門診求醫，將名額留給有需要的人士。她又提到以下5類文件可作為暫時豁免證明：

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內容獲Facebook專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣