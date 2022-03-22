【社區樂團】疫下親子長時間在家相處磨擦多　音樂成母子溝通橋樑

▲ 德賢化身「小老師」，向媽媽親自示範並傳授演奏樂器的技巧和心得。（市建局提供）

因應疫情嚴峻，全港中小學及幼稚園破天荒提早於3至4月放「暑假」，惟親子長時間在家相處容易增加磨擦，；市建局「社區樂團」為基層兒童提供網課，讓小孩免費學樂器，日後可參與社區音樂表演；更可藉着活動連繫街坊。疫情下，有家長一起參與音樂課，增加共同話題，促進親子關係。

受疫情所限，學校這兩年來大多時間都轉為網課，甚至是停課，家長與子女在家相處時間大增。9歲的德賢一家在3月不幸感染新冠肺炎，需要居家隔離，一家人在狹小空間不能外出，而且更迎來「暑假」，一家人在家相處時間及磨擦都大增，令親子關係響起警號。

德賢媽媽表示，自己與丈夫都是一般上班族，以往從未試過這麼長時間與兒子相處，難免也增加與兒子的磨擦，兩人有時更會為小事吵架。再加上因一家染疫，既擔心藥物及食物是否足夠，又要照顧兒子的情況下，令她如負千斤重擔。

之前德賢有去補習，而家疫情下咩都無哂，要由我幫手對功課，有時愈叫佢愈唔做，真係好吃力。

母子間的緊張關係，猶幸有音樂將兩人連接起來。德賢是市建局社區樂團成員之一，疫情下樂團由面授形式轉為網課，於電腦前學習夏威夷小結他，成為德賢唯一課外活動。德賢媽媽在兒子帶動下，更參加親子音樂課，與兒子一起在家學習演奏樂器，培養共同興趣。練習過程中，更與兒子增加共同話題，加深認識兒子之餘，亦透過音樂促進親子關係。

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德賢媽媽指，音樂令自己更明白兒子，添上一份感同身受。過往一家人經常各有各忙，現在網課卻將彼此連繫起來。德賢更在親子學習期間變身「小老師」，教導爸媽彈奏小結他 。德賢媽媽指隔離期間，一家人每日都會抽時間彈奏小結他，形容「玩緊音樂就會忘記咗好多野，紓緩減壓。」現在德賢與媽媽最期待有天疫情退散，親身走進社區，跟街坊一起參與演出。

市建局於2018年10月成立「市建童樂‧社區樂團」，為舊區的基層兒童提供免費學樂器、音樂培訓和社區音樂表演的機會，藉音樂活動連繫舊街坊、認識新朋友，更有助他們和家長在區內擴闊社交圈子，以及長遠提升他們對社區的歸屬感，進一步建立及鞏固互助互愛的社區網絡，以音樂連繫舊區。

樂團成立三年半，已有84名土瓜灣舊區兒童受惠，市建局為他們提供免費音樂培訓，包括結他、夏威夷小結他、口風琴、歌唱課堂，讓小朋友有機會學習樂器彈奏及歌唱技巧。

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記者：李榮忠