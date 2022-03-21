【第五波疫情】「疫苗易」家居接種計劃今展開　設電話熱線供長者及殘疾人士登記

▲ 「疫苗易」家居接種計劃今展開。（社聯提供）

上門為行動不便長者殘疾人士接種疫苗的「疫苗易」家居接種計劃今（21日）正式展開，並同時啟動熱線電話：3705 5658供有需要人士。

計劃由香港社會服務聯會及香港醫學組織聯會主辦，社聯指，外展隊首日到將軍澳籍觀塘區為約30名不良於行的長者及殘疾人士接種疫苗。計劃也啟動熱線電話：3705 5658讓行動不表的長者及殘疾人士致電登記。

有意參與計劃的長者及殘疾人士透過熱線登記後，其登記資料將交予社會服務單位跟進，有關單位將會回電，為申請者進行評估以確定其有確切需要在家接種疫苗，繼而安排接種日期。

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責任編輯：黃小冰