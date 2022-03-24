【食得健康啲】電子書免費睇：TOPick 與你在家抗疫 日日食得健康啲
健康 10:32 2022/03/24
TOPick與你在家抗疫, 日日食得健康啲! 營養師設計營養餐增強抵抗力、中醫推介5款抗疫湯水、大廚教零失敗入廚貼士。一書三大內容免費睇！
一）營養師推介健康餐
1. 預防篇：增強抵抗力
2. 確診篇：加快復元
3. 接種疫苗篇
二）5款抗疫湯水
1.染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲
2.發燒外感過後仍然咳嗽痰多
3.全家增強免疫力之選
三）大廚教零失敗入廚貼士
1.星級主廚黃亞保教蒸滑雞秘訣
2.亞博大廚3大秘訣做出惹味家常菜
3.大廚教零失敗瑤柱蝦仁蒸水蛋
4.酒店廚師教煲鮮甜魚湯
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