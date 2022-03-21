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【交通意外】大埔混凝土田螺車與私家車相撞　將私家車推前50米

社會 19:03 2022/03/21

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大埔混凝土田螺車與私家車相撞，將私家車推前50米。（網上圖片）

大埔發生交通意外。警方今日（21日）下午約2時接報，指在大埔公路沙田段往大埔方向，發生混凝土田螺車與私家車交通意外。

事故中，一部田螺車沿大埔公路沙田段往大埔,當駛至駿景園對開時，田螺車由中線切線入左線其間，與一部tesla電動車相撞，意外後田螺車未能即時停下，繼續將私家車推前50米始停下。

警員接報到場調查，57歲姓李私家車司機，及50歲姓關田螺車司機意外中均沒有受傷。受意外影響，途經車輛須慢行，現場交通一度受阻。

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記者：黃傑偉

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