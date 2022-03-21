【好人好事】無懼染疫開的士義載確診者求醫　好爸爸：只想用專業技能幫助港人

▲ 的士司機樺哥義載，得到妻子和女兒支持。

疫情之下，有人恐慌，也有人挺身而出，主動投身抗疫工作。早前政府推出抗疫的士計劃，動用的士點對點將確診者往返指定診所。該計劃吸引不少的士司機參與。的士司機「樺哥」完成15日抗疫的士工作後，主動發起「急症者義載行動」，免費接載病情嚴重的染疫市民到醫院。育有一名16歲女兒的樺哥接受TOPick專訪時表示，妻子和女兒知道他性格古道熱腸，全力支持他的義載行動。他又指，並不奢望小小善舉能改變的士業界形象，

我冇咁偉大，我只係想做好我自己，用自己作為的士司機，熟悉香港街道、地形嘅小小專業技能幫香港人捱過疫情。

平時活躍於社交媒體，經常做直播，與行家、網友交流，樺哥算得上是半個KOL。他說，政府起初抗疫的士，起初他也不以為然，覺得是「做騷，冇用」，雖然薪酬豐厚，但他沒有想過參加，後來因緣際會之下，有人問他要不要做，他才發揮KOL精神，「與其做塘邊鶴，不如親身試下做，睇吓究竟真實情況係點」。

拒做塘邊鶴 親身體驗抗疫的士

成為第一批抗疫情的士，感受是樺哥始料未及，「第一日已經覺得大壓力，因為我有網上做直播，見到外界很多批評，很多人說我是做大龍鳳，幫政府宣傳，也有人質疑政府故意高薪聘用的士司機，送錢畀的士司機洗」。不過，面對每一名確診乘客，樺哥卻沒有怨言：

其實好過平時揸的士，因為功能上係點對點，住宅、診所兩邊接送，最重要目標係夠快，唔需要計算最短路程，最少費用，亦唔需要計較自己賺幾多錢，因為唔需要收客人錢，司機亦係日薪。

15日抗疫的士，恰巧經歷了寒冷天氣、大雨及氣溫回暖，樺哥笑言，「好似經歷咗四季」。不過最後幾日，最高氣溫接近30度，樺哥謹遵政府指引，全程在車上，無論是否有客人，都穿著防護衣物，打開車窗保持空氣流通，「嗰幾日最辛苦，開唔到冷氣，汗衫都濕埋」。

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樺哥做抗疫情的士期間，亦持續關注網絡輿情，「好多人鬧，影到好多司機除低防護服，有啲泊埋一邊休息，除低口罩休息嘅都有。」他承認，業界確實有不少害群之馬，缺乏自律，很快便中招，因此他工作期間開直播，也是希望將自己的工作透明化，展示給網民看，

我冇嘢做就清潔車廂，有call 就接客，但有時有啲人見到司機著好曬防護衣望住電話，以為司機偷懶，可能就係誤解，因為我抗疫的士都要等分派病人，先可以做到嘢。如果未派到，就只能夠等。

義載冀填補空白助病重市民

完成15日抗疫的士任務，樺哥未夠喉。他說，「做咗15日，我冇染疫，我確信我自己嘅防護意識夠，我有能力確保自己安全。而我又知道好多市民，病情嚴重時，頂唔順，call白車未必call到，而抗疫的士只係接送輕症病人去診所，我想填補呢個空白。」說到此處，他想起有一次，見到交通意外的新聞，救護車半小時才到：

呢件事係香港發生好荒謬，白車服務因為疫情已經崩潰，好多確診老人家情況嚴重，送到去急症室，已經要直接打包，我希望身體力行去幫手，我做唔到每日做，我每個星期抽一日做的都得掛。

樺哥於是發起一日義載，「我慶幸嗰晚一個電話都收唔到，白等左6個鐘，有網民安慰我，可能白車已經兼顧到，啲人唔需要call你，某程度上，都係值得開心」。樺哥說，第一次義載只是試行，目前正研究在其他方面幫助市民，例如幫隔離中不便外出的市民買物資，同時開通義載熱線，突發有需要時，就免費接送情況嚴重的市民去急症室，實行「雙線並行」。

否認「偉大」：我代表自己幫助香港人

的士業界在香港市民心目中，一向「形象麻麻」，樺哥說，自己的善行並非要改變業界形象，「我冇咁偉大，亦唔想代表佢地，我做嘅事情，只係代表我自己。」他又說，做抗疫的士後，確實發現很多市民需要點對點服務，到診所求診：

自豪啲講，呢個過程，我感覺到作為的士司機嘅強項，就係熟悉香港每一條道路，我哋呢個工種，有呢個技能，今時今日香港有難，承擔呢個責任係應該嘅。

樺哥除了是好司機，也是好爸爸，她經常與16歲的女兒談天說地，包括自己的工作，「個女知道我想載確診市民，都話唔怕，怕咩，佢信得過我呢個爸爸，知道我會保護自己，亦知道我好執行著一啲原則，佢會全力支持我。」至於妻子是否擔憂，他就笑言自己早年創立的的士管理公司早已交由太太全權管理，「兩公婆財政獨立，我亦唔係奢侈嘅人，我老婆唔擔心冇收入。中招？我老婆幫我揾定定酒店啦，如果真係有事，咪去隔離幾日囉。」妻子和女兒，都對他善舉無限支持，「首先你係一個點樣嘅人，你身邊嘅人，就會係點樣嘅人」。

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記者：莊恭南