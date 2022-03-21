【飛虎3壯志英雄劇透】第20集劇情預告　Mike走投無路投靠展敏莉

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第20集講到Mike自知自己被人故意陷害，向Mr.T求助，然對方卻叫Mike離開香港。

第21集（21/3）

Mike知道只有自己可以證明清白，為查出真相，不惜拒捕。被全城通緝的他，走投無路之下只能投靠他唯一信任的人——展敏莉。

兩人相識多年，莉其實是文的妹妹，多年來一直試圖修補文、Mike之間的關係，也是唯一相信Mike是無辜的人。

樂懷疑杜文彬和許森，軒雖一時無法相信兒時好友會與化學武器交易有關，但也不得不承認他對許森瞭解甚少，尤其是許森離開香港後數年，行蹤一直成迷。

寶查到許森被一個名為濟群會的教會收養，於是和軒一起去瞭解許森的資訊。

過程中軒、寶赫然發現，那名死去的反恐聯盟探員，竟然也是在此處被收養，和許森一起離開香港。

軒、寶回去確認這一資訊後，認為此事背後必有蹊蹺，決定再次回去教會調查。怎料卻被濟群會主任George Hill襲擊，對方更燃起大火，試圖燒毀整間屋。

S Team在濟群會主任辦公室中，發現牆上有疑似密碼刻成的文章，經專家分析後，竟是一種古老文字，然而翻譯需時。

軒心中驚疑不定，沒想到許森的背景竟如此神秘。

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