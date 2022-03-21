【新冠檢測】社區檢測中心未來兩周尚餘約94%預約名額　將軍澳唐明街公園重開流動採樣站

▲ 社區檢測中心未來兩周尚餘約94%預約名額，將軍澳唐明街公園重開流動採樣站。（曾耀輝攝）

政府表示，除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，仍會維持於社區檢測中心／流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，減低病毒在社區傳播的機會。明日（22日）起亦會於唐明街公園（近港鐵將軍澳站）重開流動採樣站。

社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統提供簡單個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日（21日）下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約94%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

為便利需要上班的市民可於休息日或上班前後的時間進行檢測，社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，並於星期六、日及公眾假期維持同樣的開放時間。

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記者：黃穎津