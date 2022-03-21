【抗疫支援】都大師生為小學生及長者接種疫苗　護理及健康學院將支援確診者電話熱線服務

▲ 都大護理及健康學院派出師生，為小學生及護老中心長者接種疫苗。（都大Facebook圖片）

本港第五波疫情未止，政府期望繼續推高接種率。香港都會大學護理及健康學院派出師生，為小學生及護老中心長者接種疫苗，稍後亦會安排師生參與醫管局電話熱線服務。

都大表示，護理及健康學院師生早前為150名學生及家長完成疫苗接種，學生亦到殘疾人士院舍，協助照顧院友；該學院師生亦將參與醫管局支援確診個案的電話熱線服務，周一至周日，朝八晚十，解答市民查詢。此外，

另外，都大表示，教職員近日更到社區治療設施及其他安老院舍，包括亞洲國際博覽館和郵輪碼頭，協肋前線工作人員進行使用N95呼吸器的面型配合測試（fit test），以保障他們的工作安全。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴