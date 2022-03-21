【外防輸入】港府4月撤9國禁飛令　留學生復活節返港意欲急增單日查詢逾百

▲ 英美澳加等9個國家航班實施的「熔斷機制」下月起解除，海外留學生回港需求急增。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（21日）宣布，4月1日起解除針對英美澳加等9個國家航班實施的「熔斷機制」，復活節假期間料掀海外留學生回港潮。有英國升學顧問指今日消息一出已接逾100名留學生及家長查詢回港安排，估計有400至500人欲回港，惟目前的檢疫酒店預約率已達7至8成，估計未及應付留學生返港需求。其後5至6月料屬留學生回港渡暑假高峰期，旅遊界立法會議員姚柏良料業界可作相應調配，提供足夠檢疫酒店房間預約。

林鄭月娥今早在抗疫記者會表示，現時全港25間指定檢疫酒店、提供約6,500間房間，截至昨晚已有7、8成預訂，故來自原本「禁飛」國家的港人難以重新訂房，故政府會再跟業界商討，安排更多酒店加入成為檢疫酒店，讓滯留港人更易訂酒店回港。

英識教育執行董事陳思銘表示，除到英國讀書的留學生，部分赴當地陪子女讀書的家長亦因熔斷機制滯留當地，政府今日宣布解除機制後，即有逾100人查詢返港機票及檢疫酒店等安排，按其機構服務約2,000名英國留學生人數估計，有約400至500人有意欲回港過復活節假。

陳思銘亦引述酒店業界人士指，部分檢疫酒店預約率達7成，受放假時間表限制，相信9成欲回港留學生最終也來不及訂機票及酒店，回港過復活節假，並難以更改當地復活節假行程，包括已報名參力復活節假課程或到監護人家庭居住等。

姚柏良則形容，取消「禁飛令」能便利海外港人，毋須再「兜大圈」回港，舉例如最近有在英國港人要專程途經泰國才能回港，特別海外學子早前已難以回港過農曆年假，回港需求已壓抑多時，而他們一般會在5至6月正式放暑假，相信業界有諗夠時間配合政府調動，撥出足夠檢疫酒店房間。

不過，姚柏良提出，航空公司是是盡交通工具的責任，並做足相應防疫要求、檢查乘客針紙等，但在熔斷機制下，航班公司或因兩地檢測方法敏感度不同等而受影響導致停飛，「罰就罰咗航空公司，運作上都好頭痕」，促政府盡快作檢討調整，不應單獨看個別航班乘客確診人數，而是按整個國家或地區疫情研判是否高危。

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記者：馮琪雅