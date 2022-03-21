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【供港物資】運房局今於元朗新田測試貨物接駁安排　以進一步穩定供港物資經陸路運送

社會 20:01 2022/03/21

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運房局指，昨日深圳市運輸跨境物資約32,380噸。（經濟日報資料圖片）

運輸及房屋局表示，今日（21日）在元朗新田錦壆路用地，測試貨物接駁的安排，將繼續與內地當局全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對特區疫情發展的應急措施。

內地供港物資供應工作小組由運房局牽頭，局方指，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，正全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對特區疫情發展的應急措施，以減低兩地人員感染風險的同時，亦確保陸路跨境運輸暢順，保障供港物資穩定。

運房局又說，根據內地當局的資料，昨日（20日）深圳市運輸跨境物資約3,660個標箱，約32,380噸貨物，其中生鮮食品類約140噸，非生鮮類約32,240噸。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有16個標箱、共40噸物資運抵香港。

運房局指，會密切監察情況，與內地當局緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，以期達到陸路、水路和鐵路三線互補，提升運力和效率。

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責任編輯：黃悅晴

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