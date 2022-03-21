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【防疫抗疫基金6.0】跨境貨車司機可申領10,000元非實報實銷補貼　申請人須符合一項資格

社會 20:54 2022/03/21

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跨境貨車司機可申領10,000元非實報實銷補貼。（林宇翔攝）

政府早前公布在「防疫抗疫基金」下，向每位合資格的香港跨境貨車司機提供一次性10,000元非實報實銷補貼，以協助他們應對當前困難營運環境，預計可惠及約11,000名香港跨境貨車司機。運輸署今日（21日）公布發放補貼的詳情。

運輸署會根據署方紀錄，向每位合資格的香港跨境貨車司機以劃線支票形式發放補貼，司機毋須向運輸署提交申請，劃線支票會寄往司機於運輸署所備存的通訊地址紀錄（即司機於運輸署申領各類牌照服務時所提供的通訊地址）。運輸署計劃於4月開始，陸續向合資格的香港跨境貨車司機寄出有關補貼的劃線支票。

運輸署特別提醒香港跨境貨車司機，如在向運輸署牌照事務處提供的地址已更改，司機必須於2022年3月31日或之前自行或透過其代理人（包括所屬運輸公司）向運輸署更新地址，以免延誤。

香港跨境貨車司機必須符合以下其中一項資格，方可獲得補貼：

  • 在2022年2月15日當日，有關司機已獲登記在廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文」），以及運輸署為其所駕駛車輛簽發有效的「封閉道路通行許可證」
  • 在2021年11月15日至2022年2月14日期間，有關司機曾經已獲登記在廣東省公安廳簽發的「批文」，以及運輸署為其所駕駛車輛簽發「封閉道路通行許可證」；並在2022年2月16日至3月15日期間，再次獲登記在有效「批文」及其所駕駛車輛獲運輸署簽發「封閉道路通行許可證」。

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記者：黃穎津

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