【疫境尋樂】民建聯張國鈞愛女追《聲夢傳奇》喜歡唱歌跳舞　陪伴「癲埋一份」

▲ 行政會議非官守成員、立法會議員張國鈞。（張國鈞提供）

新冠病毒肆虐，一改港人生活常態。從前營營役役往外跑的「工作狂」，疫情下亦不得已要回家。立法會議員張國鈞，被逼將所有工作搬至家中，反而難得能與家人共聚天倫，共譜相處時光，更成為兩名女兒的最佳「玩伴」。

「我做了一屆多少少議員，2016年開始做，頭個幾年，尤其是疫情之前，可以說是一年晚上回家食飯（次數），10隻手指數得曬。」早年曾為「三料議員」的張國鈞，除了白天工作，每天晚上亦須為政黨事務奔波、出席各社團的典禮、就職儀式等。高峰時期，他一晚要跑2至4場活動：「所以其實無一晚是能夠回家吃飯，是很奢侈的事情。」

女兒喜歡唱歌跳舞 張相伴在側逗笑

「現在，坦白說，我都不夠膽讓他們外出玩，因為其實12歲以下兒童開打疫苗都都不是很久以前的事，兩個女兒不久前才打了第一針……」。張國鈞兩名女兒分別就讀小三及小四，政府提出提早放暑假，兩名小孩亦只能由朝到晚宅在家。他接受TOPick專訪時表示，幸好兩名女兒都喜歡唱歌、跳舞，留家閒時，就會跟著Youtube上的影片手舞足蹈，有時亦會透過Zoom，線上練習彈豎琴及大提琴。

身兼行政會議非官守成員、民建聯副主席的張國鈞，多年日夜在外埋頭工作。如今，他難得多了時間留家，所以有機會抽時間陪女兒跳舞，「我有時陪下他們『癲埋一份』……她們兩個很好笑！因為她們兩個看到我跳舞，笑到轆在地上……她們如何跳，我就是跟著她跳呀。」

他透露，兩名女兒是《聲夢傳奇》的粉絲，著迷的程度，甚至要求張替她們報名參加第二屆比賽。張國鈞當時以年紀太小為由拒絕女兒，豈料女兒拿著iPad、打開活動網站與他理論：「爸爸，別人寫著有上限年齡，但無下限（年齡）」，令他甚感無奈。

珍惜時間陪伴小朋友成長 讓女兒自行選擇前途

「這個疫情令我與家人的相處時間，遠遠比以前多很多。」他說，一直銘記一名社會成功人士曾勸告他，記著與小朋友相處那數年，因為那段時光永遠無辦法追回，所以能夠與女兒一起瘋癲，對家庭關係而言，亦是一件好事。

小朋友小時候，你在旁邊陪著他的時間，日後將來長大後那種關懷，永遠都不能夠取代，亦都不能再去追回，所以無論多忙都好，一定要留時間陪伴小朋友成長，否則你會後悔，長大了會疏離，感情是不一樣。

張向記者笑言，現時兩名女兒的跳舞水平，在疫情襲港的兩年內大幅提升，甚至已經學會編舞排舞。如果兩個女兒想晉身娛樂圈，他又會否支持？張回應指，女兒仍年幼，未曾為她們訂立日後發展路向，但若她們有能力，又願意用心做好，作為父母必定支持，最重要是自己不用靠她們養，沒有負擔，她們喜歡做就會鼓勵她們做。

因為我們覺得一個小朋友，或一個年輕人，他究竟將來是否一個很sharp（耀眼）的人，很視乎那樣事情，他有沒有自信心、做這件事他開不開心、有沒有才能。如果是有呢，你個人有自信，會很積極，日後走出來就會很sharp（耀眼）很醒，所以千萬不幫他們選擇，留給他自己選擇。

張國鈞與太太在教育女兒方面，有明確的分工。太太主要負責孩子的功課，而張則擔任「雜項調查」的小老師，涵蓋所有課程以外的教育。有如大女兒作文沒有足夠想像力，張與她聊天時，便會訓練她對身邊的環境事物有感覺、理解及反應。他會帶女兒經常出去露台，看著山海，談天說地。「例如舉個例，昨晚吃完飯出去，天就是個月亮，那就可以與她聊月球……最近在家天天留意到外面那棵樹，每天都是那3隻麻鷹『搵食』，所以我就可以跟她說這些大自然動物，生態是如何，我就會用環境教她們課外的知識。」

Zoom開會「揦手唔成勢」 女兒化身立法會小秘書

立法會連環爆疫，張國鈞早已將所有工作事務搬到家中，變相一家四口，均要使用電腦上網課或參與會議。他透露，有一次他正在出席立法會會議，正輪到他發言時，網絡突然斷線，故他發言未及一半，便被逼中斷，料是4人同時參與線上會議，Wifi負荷過重，導致網絡未能成功連線。

然而，正當他迷惘之時，身旁的女兒成為他的好幫手。疫情嚴峻，他作為司法及法律事務委員會主持，亦需與立法會秘書及法律顧問分開，各自在家主持線上會議。由於沒有人在身旁幫忙，張使用Zoom主持會議亦試過「揦手唔成勢」，只好找女兒求救。每次經過女兒簡單指點幾下，他的難題就得以解決。張國鈞笑言，她們現在可代替立法會秘書處的角色。

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記者：陳葆琳