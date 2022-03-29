【疫境尋樂】民建聯陳學鋒疫下留家見證兒子成長　最愛一家四口打麻雀睇周星馳

▲ 民建聯立法會議員陳學鋒。（陳學鋒Facebook相片）

自年初爆發第五波疫情以來，政府陸續收緊社交距離措施，此後一家大小外出消遣，都變得奢侈。然而，對於奔波勞碌逾20年的民建聯立法會議員陳學鋒而言，疫情困家，讓他得以見證兩名兒子成長，亦是與兒子增進感情的好時機。

學生被逼提早放暑假，但外出怕有感染風險，留家卻無所事事。幸運的是，陳學鋒找到可以和家人分享的樂子，亦是打破與兒子「代溝」的重要工具──打麻雀和看周星馳的電影。

留家時間增 感慨見證兒子成長

「現在大仔都高過我了，13歲，176（厘米高）了已經，過程內我看著他長高，這段時間我差不多日日回家都看到他，『為何你好像又高了』，現在日日看著他，都看著他由小朋友開始變到青年，都是一種感慨。唉！小孩大得好快。」陳學鋒接受TOPick專訪時表示，近日在家中的時間增加，疫下生活最大的快樂，是看著兩個小朋友慢慢長大。他向記者笑言，現時大仔的身高已超越自己。

陳學鋒自1999年開始從事地區服務，去年立法會選舉，他首次代表民建聯出戰港島西地區直選，成功奪得議會一席。上年年底起，他走訪各區，忙於為選舉拉票，今年年初則開始為議會工作做準備，沒多久後便遇上疫情爆發。

陳另有一名正就讀小六的小兒子。他家中空間並不大，但為了讓兩名留在家的兒子能多做運動，在家中一面牆安裝了一個小型籃球架，讓兩名男兒閒時「射波」。

「在家裡，大家都會一起『煲下劇』，即是看Netflix，都會大家一起坐下來，因為始終小朋友經常對著電腦都不好，太太都會要求大家一起坐下一起看電視、玩下UNO、玩下啤牌。」他說，早陣子兩名兒子看了《嚦咕嚦咕新年財》後，便想學打麻雀，故他在空閒時，亦會教他們打麻雀：「都是一種娛樂性質，因為打麻省、打啤牌的過程中間，又有一些家人之間的交流……有時候就這樣坐著聊天，反而不容易傾得到，反而有些活動、打牌呀、一些遊戲，中間與他們溝通下、聊下天了解他們的狀況」。

一家四口最愛看周星馳 喜劇成兩代人連繫

談及一家人最喜愛看的影集，他透露主要以喜劇為主， 其中喜劇之王周星馳的作品，雖是90年代的產物，卻成為家中兩代人的連繫：「他們都會有共鳴，都會一起笑，都會覺得好看。我覺得都是一個頗好的跨代活動，因為其他可能一些戲，太深的，小朋友又未必看得明，喜劇……那時看了一兩齣，他們又很有興趣，不斷找來看，周星馳的電影，他們比我看得更多！」

陳學鋒坦言，自己讀書並不在行，過往較少去關心兒子學業上的狀況，主要由太太負責，反而自己更注重兒子的品行：「讀書講天份，不是說你逼到就得，我們很多時候，如果是逼得到、做得到，我們都會去給些壓力他，但真是不是的，你不是讀書的材料就不是讀書的材料，逼不來，都明白的」。

陳連日來落區派物資予有需要人士，為了保障家人，他每次外出均做足防疫措拖，佩戴N95口罩、面罩，手套等基本防疫裝備。他分享道，自己通常出門前，喝了足夠的水，在家中戴上口罩後，之後出街便絕不會除下口罩飲食。一落區，動輒便是5小時以上，有時甚至長達十多小時，那豈不是一整天無法喝水及進食？陳說，從事地區工作多年，已經習慣：「既然你要服務地區，你都想要保障家人，就要有些付出，這些付出就是靠你自己如何去守住」。

睡前指定動作 維繫父子關係

即使他為地區工作頻頻撲撲，陳與兩名兒子關係並不俗，「（他們）每晚都會睡覺之前抱一抱我才入房睡覺，都算係咁啦」。一直以來，這都是兩名兒子睡前的指定動作，但過往因為工作關係，陳回到家時，仔仔已入睡，他亦只能入房看他們一眼，為他們蓋被。不過，因為疫情，陳留在家中的時間更長，有更多機會感受來自兒子的溫暖。

疫情肆虐，莘莘學子被逼留家度日，陳一家四口已多月未曾一同外出玩樂。作為兩子之父，陳學鋒選擇以樂觀心態面對：「無辦法啦，始終疫情大家都不想，如果想疫情盡快沒有，唯有大家都要守紀律了。對於他們（兒子）而言，我覺得，是否好呢，當然不是好啦，但是都是一個人生其中一個經歷，因為始終他們在讀書的階段，經歷了這件事情，可能即是說是另外一種感受吧。」

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記者：陳葆琳