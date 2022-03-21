【提早暑假】學校接種率高復課安排可較具彈性　教育局強烈呼籲盡快安排學生打針

▲ 教育局「強烈呼籲」家長及學校盡快安排學生在假期內接種疫苗。（資料圖片）

全港學校本月初起為配合全民檢測而提早放「暑假」，特首林鄭月娥今日（21日）宣布「暫緩」強檢，全港學校最快4月19日起分階段恢復面授課堂。教育局至今未有更新最新上課指引及全日面授課接種要求，局方今表示，會按既定方針，考慮容許學生接種率較高學校較多彈性安排學生學習活動，並「強烈呼籲」家長及學校盡快安排學生在假期內接種疫苗。

TOPick向教育局查詢，復活節假後會否改變目前全日面授課的7成師生接種要求等，教育局回覆表示，學生群體整體接種率越高，必定能締造更有利的條件及早恢復面授課堂，以及更多和更長時間的學習和校内活動，提及12至19歲青少年接種率已超過9成，3至11歲兒童正「急起直追」，局方希望在4月底前將接種率提升到90%。

教育局強烈呼籲家長及學校把握時間，盡快安排學生在假期內接種疫苗，為恢復面授課堂做好準備。教育局會按既定方針考慮容許學生接種率較高的學校多一些彈性安排學生學習活動，並適時向學校發信公布有關細節安排。

對於將7、8月暑假提前至3、4月，教育局重申除可讓各界集中精力及資源對抗疫情之外，亦可望將原本上網課的時間換取為數月後的面授課堂，更為符合學生的學習利益，而「特別假期」實屬預早放取原定的部分暑假，局方鼓勵學生及家長如常善用有關假期，例如進行富趣味、具教育意義和有益身心的活動，保持學習動力，教育局已準備網上學習資源，供家長、教師、學生參考。

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責任編輯：馮琪雅