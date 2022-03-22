【社交媒體】港大研究讀者愛看負面新聞卻多分享正面報道　揭社交媒體未必有效反映民意

▲ 大眾經社交媒體閱讀和分享新聞愈趨普遍。（資料圖片）

大眾經社交媒體閱讀和分享新聞愈趨普遍，港大經管學院一項研究發現，雖然讀者傾向閱讀負面新聞，反而多在社交媒體分享正面報道，特別是跟隨者（followers）愈多的用戶更多出現此現象，估計與網上自我形象建立有關。研究團隊形容，新聞媒體透過社交媒體發放新聞資訊是雙面刃，基於讀者分享及閱讀習慣的不同，故社交媒體的反應未必有效反映民意。

港大經管學院市場學、創新及資訊管理學副教授潘光俊，就大眾閱讀新聞和分享社交媒體的行為發表研究報告，研究以亞洲主要英文報章及在Twitter上的互動為主，數據涉及由490名作者的6,542篇文章，刊登在2014年7月1日至12月31日，當中有5億點擊和讀者數據點，再利用人工神經網絡及統計學模型作出分析。

研究發現，當新聞的正面度「加1」，會導致讀者人數減少10.86%；但同時正面的新聞卻會在社交平台增加17%的分享量，反映讀者在新聞網站傾向閱讀負面新聞，但傾向於社交媒體平台分享正面新聞，擁有愈多追隨者的Twitter用戶，分享愈多正面新聞。潘光俊認為，這與用戶欲在社交平台建立的正面積極的形象有關。

由於社交平台及新聞網站出現「新聞差距」，潘光俊指2016年美國總統大選正正反映相關情況，即使民意調查預測希拉莉會領先特朗普，但最終特朗普獲勝，故進行社交媒體平台數據分析時，網民言論未必反映實際民意。

▲ 港大經管學院市場學、創新及資訊管理學副教授潘光俊。（港大提供）

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記者：蘇文軒