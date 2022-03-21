【院舍爆疫】職員憶述最嚴峻時全院近6成院友同時染疫　至今仍未敢鬆一口氣

▲ 院舍現要求長者離開時房間必須配戴口罩。（受訪者提供）

院舍成本波疫情的爆疫重災區，今日終無新增院舍個案，有安老院舍職員憶述最嚴竣時全院共6成院友同時染疫，形容過去一個月是在徬徨中「一路做，一路學」，就算多數院友及同事均已康復亦未敢鬆一口氣，冀繼續保持警惕，保護各未受感染的長者。

荃威花園「定安護老院」行政主管張麗娟憶述，上月20日起首有同事染疫，隔天便有3名院友受感染，其後染疫人數以倍數上升，就算院方在初現個案時便劃分隔離區將染疫長者及同事隔離，也無阻病毒蔓延至各個區域，最嚴峻時除幾乎所有夜更同事染疫外，198名院友中也有118人同時染疫。

張麗娟表示，初期各職員均很徬徨，不解為何做足防疫措施依舊受感染，送院友到急症室目睹輪候情況，亦會慨嘆「入去會返唔到出黎」；直至看見院友及同事幾天後開始陸續康復，便明白病毒沒想象中可怕，也因而調整策略，安排病情較輕的院友到附近診所治療及接受視像問診等，並持續監測院友的血氧，非必要也不會到急診求醫；而員工間也會互相填補，並會每日開會討論部分胃口差及因喉嚨痛而難進食院友的膳食安排，如在粥內加入奶粉等，確保其營養。

▲ 職員每日為院友準備熱飲及沖劑。（受訪者提供）

所幸到天氣回暖時情況便開始好轉，至今只剩8名院友及2名職員檢測仍舊陽性，惟張麗娟仍未敢掉以輕心，她指病毒仍有機會由各途徑傳入院內，要繼續保持警覺，因此目前已安排院友必須在原區進食，而要到處走動必須戴上口罩，並增設多個消毒設備，同事進出要全身消毒等，冀保護仍未受感染的院友及同事，免再次院內爆發。

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記者：黃小冰