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【疫苗接種】今日有6.6萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,459萬劑

社會 22:12 2022/03/21

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今日有6.6萬名市民接種疫苗。（馮漢柱攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（21日）單日再多66,017人接種新冠疫苗，當中有6,565人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾30.4萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口57.8%。

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,459萬劑，累計逾616萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.6%；另累計555萬人已打次針，佔82.4%；另有約251萬人已接種第三劑疫苗。

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記者：黃穎津

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