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【快速測試】6區污水檢測陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝

社會 22:47 2022/03/21

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各區民政事務處派約18萬快測套裝。（政府新聞處）

因應葵青、大埔、深水埗、九龍城、北區和觀塘採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（21日）表示，各區民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約180,000套快速測試套裝。

獲派快速測試套裝的屋苑包括：

  • 葵青區：長康邨、長青邨、青盛苑及青俊苑
  • 大埔區：大元邨、昌運中心、翠屏花園、八號花園、汀雅苑、海寶花園、榮暉花園、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、順景樓、榮明花園、榮麗苑、省躬大廈及安樂樓
  • 深水埗區：元州邨、寶熙苑、寶麗苑及永隆大廈
  • 九龍城區：家維邨、紅磡邨、紅磡灣中心、聯成大廈、黃埔唐樓及寶石戲院大廈
  • 北區：清河邨
  • 觀塘區：麗晶花園及彩德邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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