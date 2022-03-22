【全日面授】消息：教育局擬提高全日課打針要求　不排除以中學生9成接種為基礎

▲ 消息指教育局擬提高全日課的打針要求門檻，不排除以目前中學生9成接種率為考慮基礎。（資料圖片）

全港學校本月初為配合全民檢測提早放「暑假」，港府昨（21日）宣布暫緩強檢，學校最快4月19日起分階段恢復面授課堂。假期前中、小學7成師生打齊針已可以全日面授課，消息指教育局擬提高全日課的打針要求門檻，不排除以目前中學生9成接種率為考慮基礎。

特首林鄭月娥昨表示，復活節假期後、即最快4月19日，小學、幼稚園及國際學校會率先恢復面授課，中學文憑試（DSE）維持4月22日開考，待核心科4月28日完結後，中學便可恢復面授。她說，政府將繼續推動學生接種第2劑疫苗，12至19歲青少年首針比率近95%，3至11歲、首針比率57%的小學生要「急起直追」，希望在4月底前提升到90%。

本報獲悉，教育局料會因應最新發展，提高恢復全日面授課堂的疫苗接種要求，不排除以青少年逾9成接種率為基礎。

教育局回覆表示，會按既定方針考慮容許學生接種率較高學校，有較多彈性安排學生學習活動，亦重申希望在4月底前推高至9成接種率，強烈呼籲家長及學校盡快安排學生在假期內打針。

有小學校長認為本港經歷上萬宗確診後，質疑7成學生接種已可返全日學的指標安全性，即使學校夠7成接種率也未必「夠膽」返全日；另有幼稚園校長關注，屆時當局是否仍然容許未打針的學生留校託管全日。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅