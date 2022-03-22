【復課】張勇邦質疑7成接種率返全日學安全性　學界關注幼兒可否續全日留校託管

▲ 有小學校長認為早前訂立7成學生打針可復全日課的標準安全性。（資料圖片）

全港學校本月初為配合全民檢測提早放「暑假」，港府昨（21日）宣布暫緩強檢，學校最快4月19日起分階段恢復面授課堂，有小學校長認為本港經歷上萬宗確診後，質疑早前7成學生接種已可返全日學的指標安全性，相信即使學校夠7成接種率也未必「夠膽」返全日；另有幼稚園校長關注，屆時當局是否仍然容許未打針的學生留校託管全日。

「特別假期」前，教育局一直容讓7成師生均完成接種的中、小學，申請回復全日面授課；當時尚未開打疫苗的幼稚園則不適用。資助小學校長會名譽主席張勇邦向本報表示，按學界非正式統計，有6至10%小學生曾中招，並引述專家形容有抗體等同已打針，若連同已打針學生，整體小學生保護率或接近7成，而暫緩全民強檢反而能便利部分學校在假期內安排到校打針。

不過，張勇邦質疑原先的7成接種率指標安全性，相信復課初期也不會有學校「夠膽」上全日課，相信要待2至3周後再按最新疫情考慮。

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，以7成接種率作為全日課指標安全性存疑。（資料圖片）

中學校長會主席連鎮邦則相信復課對中學影響不大，中學文憑試（DSE）核心科目考試其間，可先恢復網課；應否回復全日課、是否維持在7成門檻等，要靠教育局與專家商討，按疫情發展作最適合做法，目前距離復課尚有1個月，相信仍有時間調整。

長洲國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然說，相信幼稚園有一定難度達到7成接種，料當局要繼續提供資料說明家長打針，並關注以往有託管需要的學生無打針亦可留校全日，相信復課時家長仍有此需求，但同時亦會有感染風險，關注當局會否作出修訂，並擔心復課後如遇教師確診或會人手不足。

教聯會理事、幼稚園校長蔡麗芳則指，倘當局要求打針才能上全日課，全日班家長多數要工作、有託管需要，或會因此而帶子女打針，接種率較易推高至9成，半日班則沒有此需求，故較難推高接種率。

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記者：馮琪雅