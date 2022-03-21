【新冠口服藥】消息：醫管局准所有逾60歲染疫者用藥　孔繁毅指存量足冀更多長者獲治療

▲ 醫管局准逾60歲不論有否打針可用藥，孔繁毅指存量足冀更多長者獲治療（資料圖片）

本港染疫者死亡個案高企，連續17日單日呈報逾200宗，現時70歲或以上未打齊疫苗者，及70歲以下未打齊針的長期病患者才可獲醫管局處方2款新冠口服藥；消息指，醫管局今（21日）放寬指引，60歲或以上所有新冠病人均可獲處方用藥。有專家解釋，由於本港貨量充足，冀能讓更多長者更早得到藥物治療；另有藥劑師認為是考慮到市民心態，「驚有市民認為打齊針無藥食」。

醫管局早前已引入及應用兩款新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），獲處方藥物病人包括70歲以上未完成疫苗接種者，及70歲以下未完成疫苗接種的長期病患者。

據了解，醫管局今放寬兩款新冠口服藥的處方建議，60歲或以上的新冠病人，不論是否已接種疫苗均可處方藥物；至於60歲以下的患者，仍要有長期病患、肥胖等高危因素，及未完成疫苗接種，才可獲處方口服藥。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅解釋，由於本港貨量充足，冀能讓更多長者更早得到藥物治療。他又認為，口服藥對打齊針者同樣有效，不過基於有限資源，目前需優先給予高風險患者用藥。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為除本港貨源充足外，另一原因是考慮到市民心態，「驚市民認為打齊針無藥食」，惟他坦言相關藥廠研發新冠藥物時，所招募的研究對象都是未打針的染疫者，因擔心疫苗會影響用藥效果，故強調現未知相關口服藥對打齊針染疫者的效用；他又估計，放寬指引前有約40至50萬患者可獲處方用藥，放寬後則會有多20至30萬染疫者受惠。

被問到可否全港患者不論是否打針都可獲處方用藥，崔俊明指，新冠疫苗同樣可減輕症患者變重症，故毋須所有患者都服用口服藥，免資源浪費。

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記者：鄧凱文