【打擊罪行】旺角搗破毒品包裝分銷中心　檢450萬元毒品拘1人

▲ （警方提供）

警方今日（22日）表示，搗破一個毒品包裝分銷中心，檢獲約四公斤「冰」毒、1.9公斤海洛英及一批毒品包裝工具，毒品市值超過港幣450萬，拘捕1人。

警方指，昨晚於旺角太子道西一個唐樓劏房單位搗破毒品包裝分銷中心，拘捕該一名50歲姓陳女負責人，涉嫌販運危險藥物，被捕女子現正被扣留調查。



警方稱，相信由販毒集團經營的分銷中心自年初起運作，專門提供毒品給毒販拆家再作分銷零售，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：余思嵐