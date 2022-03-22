【交通意外】西區山道天橋私家車失事四輪朝天　司機輕傷

▲ （香港突發事故報料區網民提供圖片）

西區山道天橋發生交通意外，私家車懷疑撞壆翻轉，司機輕傷。

事發在西區山道天橋落斜往中環方向，警方今日（22日）早上7時46分接報，指一輛私家車失事翻轉，救護車到場。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見私家車翻轉後四輪朝天。

運輸署稱，較早前因交通意外而封閉的山道天橋(往中環方向)的全線現已解封。

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記者：余思嵐