  • 23°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】西區山道天橋私家車失事四輪朝天　司機輕傷

社會 09:16 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（香港突發事故報料區網民提供圖片）

西區山道天橋發生交通意外，私家車懷疑撞壆翻轉，司機輕傷。

事發在西區山道天橋落斜往中環方向，警方今日（22日）早上7時46分接報，指一輛私家車失事翻轉，救護車到場。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見私家車翻轉後四輪朝天。

運輸署稱，較早前因交通意外而封閉的山道天橋(往中環方向)的全線現已解封。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【快速測試】6區污水檢測陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝
22:47 2022/03/21
【快速測試】6區污水檢測陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝
【復課】張勇邦質疑7成接種率返全日學安全性　學界關注幼兒可否續全日留校託管
今日 00:00
【復課】張勇邦質疑7成接種率返全日學安全性　學界關注幼兒可否續全日留校託管
【打擊罪行】旺角搗破毒品包裝分銷中心　檢450萬元毒品拘1人
今日 08:53
【打擊罪行】旺角搗破毒品包裝分銷中心　檢450萬元毒品拘1人

你可能感興趣

【快速測試】6區污水檢測陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝
22:47 2022/03/21
【快速測試】6區污水檢測陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝
【復課】張勇邦質疑7成接種率返全日學安全性　學界關注幼兒可否續全日留校託管
今日 00:00
【復課】張勇邦質疑7成接種率返全日學安全性　學界關注幼兒可否續全日留校託管
【打擊罪行】旺角搗破毒品包裝分銷中心　檢450萬元毒品拘1人
今日 08:53
【打擊罪行】旺角搗破毒品包裝分銷中心　檢450萬元毒品拘1人
西區 運輸署 治療 中環 私家醫院 香港 運輸

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
11:21 2022/03/21
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星