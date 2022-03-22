與時並進 存款保障計劃守護周全
疫情肆虐超過兩年，令不少港人變成「宅男宅女」，在家工作，網上上課購物已成為常態。同時，愈來愈多人採用網上銀行、虛擬銀行等服務，令大家足不出戶，仍能處理儲蓄及轉帳等銀行事務。其實只要存款是在持牌銀行，無論是使用網上或虛擬銀行，都會受到存款保障計劃（存保計劃）守護，自動受保，存得安心。
存保計劃在2006年根據《存款保障計劃條例》推出，為存款人提供法定保障。多年來，存保計劃與時並進，不斷推行各項優化措施，以加強對存戶的保障。
保障額最高五十萬港元 虛擬銀行都受保障
所有在香港營運的持牌銀行都必須成為存保計劃成員。近年在港推出的虛擬銀行，雖然營運模式有別於一般銀行，也沒有實體分行，但同樣屬於香港金融管理局監管的持牌銀行，所以存款人在虛擬銀行的存款亦自動獲得保障，受保障的範圍亦一樣。
自動受保 無需申請及繳費
存保計劃無需申請，無需繳費或供款。銀行存款無論多少，都受存保計劃保障，每名存款人於每間銀行的最高保障額為五十萬港元。存款於一般慣常用的銀行戶口，如儲蓄戶口、支票戶口及年期不超過五年的定期存款戶口，無論是個人、聯名或公司持有，是港幣、人民幣或外幣存款都受保障。
引進電子支付渠道 加快發放補償
香港存款保障委員會（存保會）一直有定期進行發放補償的演習和模擬測試。一旦有銀行倒閉，存保會將使用來自倒閉銀行的存戶資料，自動識別受影響的存款人，並且按照發放補償途徑的預設機制，釐定存款人應該得到的補償總額及收取方式。
就發放補償的途徑來說，除了既有的郵寄支票外，早前已增加了電子支付渠道，以轉帳方式透過存保會指定的代理銀行或「轉數快」發放補償，直接存入受影響存款人的帳戶。整個支付程序會在銀行倒閉時立即啟動，合資格存戶無需登記或提交索償申請。在一般情況下，存款人可於一週內收到應有補償。
助穩定銀行體系 人人存得安心
若大家不清楚相關保障，萬一聽到有關銀行不利的消息或謠言時可能會很擔心，繼而紛紛趕到銀行提款而引起擠提。所以一個設計妥善的存保計劃非常重要，既能保障存戶的血汗錢，亦可減低銀行因謠言引發擠提及倒閉的可能性，鞏固香港銀行體系的穩健。
（特約）