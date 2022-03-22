與時並進　存款保障計劃守護周全

疫情肆虐超過兩年，令不少港人變成「宅男宅女」，在家工作，網上上課購物已成為常態。同時，愈來愈多人採用網上銀行、虛擬銀行等服務，令大家足不出戶，仍能處理儲蓄及轉帳等銀行事務。其實只要存款是在持牌銀行，無論是使用網上或虛擬銀行，都會受到存款保障計劃（存保計劃）守護，自動受保，存得安心。



存保計劃在2006年根據《存款保障計劃條例》推出，為存款人提供法定保障。多年來，存保計劃與時並進，不斷推行各項優化措施，以加強對存戶的保障。



保障額最高五十萬港元 虛擬銀行都受保障



所有在香港營運的持牌銀行都必須成為存保計劃成員。近年在港推出的虛擬銀行，雖然營運模式有別於一般銀行，也沒有實體分行，但同樣屬於香港金融管理局監管的持牌銀行，所以存款人在虛擬銀行的存款亦自動獲得保障，受保障的範圍亦一樣。

▲ 所有存保計劃的成員銀行均須在營業地點當眼處貼出存保計劃的標誌，以茲識別。

自動受保 無需申請及繳費

存保計劃無需申請，無需繳費或供款。銀行存款無論多少，都受存保計劃保障，每名存款人於每間銀行的最高保障額為五十萬港元。存款於一般慣常用的銀行戶口，如儲蓄戶口、支票戶口及年期不超過五年的定期存款戶口，無論是個人、聯名或公司持有，是港幣、人民幣或外幣存款都受保障。

引進電子支付渠道 加快發放補償



香港存款保障委員會（存保會）一直有定期進行發放補償的演習和模擬測試。一旦有銀行倒閉，存保會將使用來自倒閉銀行的存戶資料，自動識別受影響的存款人，並且按照發放補償途徑的預設機制，釐定存款人應該得到的補償總額及收取方式。



就發放補償的途徑來說，除了既有的郵寄支票外，早前已增加了電子支付渠道，以轉帳方式透過存保會指定的代理銀行或「轉數快」發放補償，直接存入受影響存款人的帳戶。整個支付程序會在銀行倒閉時立即啟動，合資格存戶無需登記或提交索償申請。在一般情況下，存款人可於一週內收到應有補償。

助穩定銀行體系 人人存得安心



若大家不清楚相關保障，萬一聽到有關銀行不利的消息或謠言時可能會很擔心，繼而紛紛趕到銀行提款而引起擠提。所以一個設計妥善的存保計劃非常重要，既能保障存戶的血汗錢，亦可減低銀行因謠言引發擠提及倒閉的可能性，鞏固香港銀行體系的穩健。

（特約）