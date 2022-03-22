【封區檢測】污水樣本對新冠病毒呈陽性　荃灣柏樹樓及黃大仙丹鳳樓圍封強檢【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:01】觀塘翠屏（北）邨翠楣樓圍封強檢

觀塘翠屏（北）邨翠楣樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（23日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:35】荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓圍封強檢

荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（23日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:30】黃大仙彩虹邨丹鳳樓圍封強檢

政府下午4時起圍封黃大仙彩虹邨丹鳳樓強檢，目標是在明日約中午12時完成行動，受檢人士須於今晚9時前接受檢測。

政府指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，

【15:53】觀塘安達邨善達樓50人未進行強制檢測

觀塘安達邨善達樓下午約1時完成強制檢測行動。政府共檢查了525名受檢人士的檢測報告，發現有50人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時完成。

【14:12】觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓1人未進行強制檢測

觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓約中午12時完成強制檢測行動。政府共檢查了102名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。相關執法行動於下午約1時完成。

【14:00】深水埗澤安邨麗澤樓列「受限區域」

由於排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（23日）中午完成此行動，

【12:00】觀塘安達邨善達樓約6.3%住戶中招

觀塘安達邨善達樓約1950名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現124宗初步陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1 030戶，當中237戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓約3.4%住戶中招

觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓約690名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現24宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪336戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



【11:00】葵涌葵盛東邨盛逸樓約2.7%住戶中招

葵涌葵盛東邨盛逸樓約1580名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現44宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中約80戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:00】上水彩園邨彩麗樓約9.5%住戶中招

上水彩園邨彩麗樓其間有1005名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現96宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪720戶，當中166戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組