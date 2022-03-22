【冷鋒殺到】天文台料今日至明日雨勢有時頗大有雷暴　明日最低氣溫降至17度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲及有霧。（馮漢柱攝）

天文台今日（22日）表示，受溫暖潮濕嘅海洋氣流影響，早上港內的能見度降至2000米以下，而橫瀾島更降至100米左右。雨區由西向東橫過本港，整過廣東沿岸，甚至到南海北部都有雲團發展，預計今日有雨多霧，有幾陣驟雨，但較後時間會有雷暴，雨勢漸轉頻密。展望未來數天天氣不穩定，明天雨勢大，一道冷鋒明早橫過整港，最低氣溫降至17度。

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天文台預測今日本港地區大致多雲及有霧，亦有幾陣驟雨，最高氣溫約25度。稍後局部地區有雷暴，雨勢漸轉頻密。吹輕微至和緩東南風。展望明日顯著轉涼，初時雨勢有時頗大及有雷暴。隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。

根據天文台9天天氣預報，明天多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時頗大及有雷暴。天氣顯著轉涼，晚上8時降至16度。周四及五多雲，間中有雨。而周六及日亦大致多雲，沿岸有霧。有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

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責任編輯：余思嵐