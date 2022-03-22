【疫情減壓】免費登記觀看網上藝術節目   欣賞世界各地共融藝術家勵志表演【內附連結】

▲ 這個版本的年輕孤兒奧利弗是天生聾人，從未學過手語或口語，誤墮扒手群黨的唆使，險些喪命，幸好最了解他的是當中的殘疾人、聾人和盲人……（網頁截圖）

雖則第五波疫情高峰已過，惟每日仍有逾萬宗確診，這個月乖乖留家避疫，好待4月中防疫措施開始鬆綁，到時再計劃外膳、外遊、訪友。

留家避疫，除了閱讀、煲劇、整蛋糕、玩線上遊戲外，也可以欣賞一些特別的藝術節目。第四屆「無限亮」於3月至5月呈獻的精彩節目，包括音樂、舞蹈、戲劇及電影等，是不俗的選擇。

「無限亮」計劃由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻，於2019年首辦，致力創造無障礙，無限制的環境，並透過藝術來探索及推動社會共融。

藝術超越人體極限，引發無限想像。一眾來自世界各地與本地不同能力藝術家，由心而發，從心而動，衝破身體限制，創造出無限精采的藝術世界，為觀眾帶來獨一無二的表演。

▲ 藝術超越人體極限，引發無限想像。（網頁截圖）

節目附有聲道選擇，包括：關閉（默劇欣賞）、粵語配音、粵語口述影像（含環境及動作描述）；另有字幕選擇，包括：關閉字幕、中文字幕、英文字幕及中文通達字幕。

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聾人藝人紀錄片《看得見的聲音》

笑匠瓊斯、演員德馬約、鼓手希爾特曼、歌手福思伯格，台上生鬼，台下親和，統統都是名字響噹噹的專業藝人，不過在聾人社區以外，他們卻藉藉無名。導演希拉李 ‧ 斯卡爾走入聾人社區，紀錄這四位當紅藝人的真摯心跡。

播放日期：2022年3月1日 (二) 早上10:00（香港時間）至2022年3月29日 (二) 晚上11:30（香港時間）

▲ 導演希拉李 ‧ 斯卡爾走入聾人社區，紀錄這四位當紅藝人的真摯心跡。（網頁截圖）

荷拉劇團《荷拉星球》

邊一個發明了返工？搞到人類來到2432年依然視工作為人生目標。瑞士只此一家，全由學習障礙人士組成的「荷拉劇團」，推出電影《荷拉星球》。400年後，在一個外貌極似地球的星球，所有工作早已被機器取代，但居民遺傳了遠祖喜愛上班的習性……這是一部諷世啜核、荒誕離奇、久遺了的歐洲另類電影。

播放日期：2022年3月1日 (二) 早上10:00（香港時間）至2022年3月29日 (二) 晚上11:30（香港時間）

▲ 《荷拉星球》是一部諷世啜核、荒誕離奇、久遺了的歐洲另類電影。（網頁截圖）

利兹劇院與月球坡道劇團聯合製作《苦海孤雛》

狄更斯小說《苦海孤雛》，刻劃維多利亞時代倫敦街頭卑微受壓的一群，早成經典。這次經由得獎劇作家布賴尼 ‧ 拉弗里改編，為不少角色的遭遇帶來變奏，進一步深化少數人被大社會邊緣化的主題，亦切合不同能力演員的發揮。

這個版本的年輕孤兒奧利弗是天生聾人，從未學過手語或口語，誤墮扒手群黨的唆使，險些喪命，幸好最了解他的是當中的殘疾人、聾人和盲人……

播放日期：2022年3月1日 (二) 早上10:00（香港時間）至2022年3月29日 (二) 晚上11:30（香港時間）

范德騰與許哲誠《聲聲不息》雙鋼琴說唱音樂會

搞鬼美國音樂教授范德騰夥拍惹笑台灣盲人鋼琴家許哲誠，一場結合音樂元素的棟篤笑。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

▲ 搞鬼美國音樂教授范德騰夥拍惹笑台灣盲人鋼琴家許哲誠，一場結合音樂元素的棟篤笑。（網頁截圖）

范德騰與許哲誠《用音樂來畫畫》教育專場音樂會

許哲誠拜師范德騰，老師以前從未教過視障人士，於是做很多實驗，其中一個世界知名的，將會與觀眾一起做。二人會演奏不同風格的樂曲，介紹音樂家用音符刻劃畫面。許哲誠會告訴你視覺以外的音樂感覺，體現視障人士一樣有無垠的想像空間。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

史詩藝術團《水牛男孩》

患有腦癱瘓的杜恩兒時與表兄弟為伴，有天家人要他下田，只許工作不許作聲，從此杜恩看顧的水牛成了他唯一的談話對象。直至2015年，杜恩參加了史詩藝術團——柬埔寨唯一的共融舞團舉辦的兩年制藝術課程，他發現可以用舞蹈表達自己，立志成為專業舞者，這份堅持觸動了藝術團，於是《水牛男孩》誕生了！

創作團隊集合了英國、柬埔寨和新加坡等地的藝術家，杜恩親自演繹自己，水牛由史詩藝術團資深舞者諾斯演譯，演出融入線描畫數碼投映和美妙的光影幻像，詩意地呈現主角在田間作息的景緻。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

史詩藝術團《唔聲唔聲打動你》

嘟著嘴，擠著眉，擰頭擰髻，一開場就來鬼鬼馬馬，搞邊科？舞者們純粹表達他們想與人聯繫的心聲，誠邀一家大小同來。

史詩藝術團的六位青年舞者運用日常物件作道具，隨著輕快節奏跳出動感十足的舞蹈。看著他們在地上翻滾，飛快滑動，竟忘了他們半數是聾，兩人用輪椅。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

無止境劇團 《沉默極牆》

三段青春成長物語，故事軌跡各異，對抗暴力、無視與壓迫的經驗卻遺憾地相近。

無止境劇團繼續發揮招牌強項，用優美的形體、英國手語帶領觀眾進入一場感知盛宴，用心聆聽一個關於聾人社群如何對抗高牆的動人故事。《沉默極牆》是一個英國手語及英文口語的雙語演出。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

旋轉舞蹈團《米米毛》

挪威編舞家托爾貢 ‧ 沃爾德，西班牙戲劇家保羅 ‧ 塞蘭特斯，從超現實主義藝術大師米羅的作品中汲取靈感，創作了一場充滿童趣又富詩意的舞蹈演出。《米米毛》希望大家鼓起勇氣接近看來不一樣的人，交個朋友。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

尼高拉斯・麥卡菲與曼徹斯特室內樂團

知名左手古典音樂鋼琴家尼高拉斯 ‧ 麥卡菲，夥拍世界著名的匈牙利指揮家和小提琴家加博爾 ‧ 陶卡奇 ‧ 納吉，以及曼徹斯特室內樂團，為紀念奧地利左手鋼琴家維根斯坦，演奏其兩首名曲《左手鋼琴協奏曲》、《給鋼琴與樂團的左手鋼琴變奏曲》。

播放日期：2022年3月23日 (三) 早上10:00（香港時間）至2022年5月18日 (三) 晚上11:30（香港時間）

編輯：葉翠華