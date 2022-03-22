【社交距離】陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施　時機合適或再考慮全民強檢

▲ 陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施，時機合適或再考慮全民強檢。（林宇翔攝）

政府早前計劃3月內進行全民檢測，惟行政長官林鄭月娥昨日（21日）宣布，經評估後決定暫緩全民檢測，如日後有合適時機會或條件具備再作考慮。食物及衞生局局長陳肇始引述，早前來港的國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，全民檢測是應在疫情早期時做。她指，當局會繼續分析及研判疫情，如果時機合適、條件適合，會再作出考慮。

陳肇始在一個電台節目表示，現時防疫抗疫的急務，是將資源集中於減少感染、減少重症及減少死亡，因此暫緩全民強制檢測的計劃，當局會繼續監察整體疫情，以及聽取專家的意見。

政府昨日宣布，計劃將在4月21日起分階段放寬社交距離措施，分三個階段放寬，首階段晚市恢復堂食、重開健身中心等。陳肇始指，整體疫情已經過了早段爆發期，目前的趨勢一直向下，如果無逆轉或反彈，可以分3階段逐步有條件放寬防疫限制。她強調，任何調整或放寬防疫措施，都會帶來風險，而減少重症及死亡的成效，絕對比考慮每日確診數字重要，亦要視乎整體接種率和醫管局收治能力等，綜合決定放寬步伐，不會有硬指標。

由4月1日起已接種疫苗的香港居民可從外地返港，而且放寬至最快7日便可離開檢疫酒店，被問到何時可放寬非香港居民來港的檢疫安排，陳肇始稱，首階段會先適用於香港居民，任何放寬措施需要一路調整及監察情況及考慮人流，因為任何調整都有一定風險，要令風險可控及不會拖垮本港的醫療系統。

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責任編輯：李榮忠