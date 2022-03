【星二代】入行12年拒靠父蔭終捱出頭　姜麗文衝出香港參演荷里活劇

▲ 姜麗文近日身處外地拍攝荷里活劇集,

生於演藝世家的姜麗文(Lesley),父親為老戲骨演員秦沛,不過入行12年的姜麗文沒有靠父蔭,一步一步走來,成功由歌手轉型為演員的她近年闖出好成績。憑藉於《開心速遞》演女傭成功入屋兼摘下「飛躍進步女藝員」獎項。

姜麗文近日更衡出香港,她昨日於IG透露首度參演荷里活劇集,可說是當演員以來的一個里程碑。

姜麗文昨日於IG分享一張個人照,只見站於外景車樓梯級上的她開懷大笑,手上似拿著劇本,當中她寫道:「My 1st Hollywood role ,So grateful for every opportunity that has come my way. How exciting is this? 」,成功進軍荷里活的姜麗文似乎難掩興奮,不少網民也留言送上祝賀和鼓勵,

▲ 姜麗文正於外地拍攝荷里活劇集。(取自instagram)

曾於加拿大留學的姜麗文精通英語,故應付英語對白可說綽綽有餘,而姜麗文的演技近年備受讚賞,她於《愛·回家之開心速遞》客串演傻氣外傭Lisa,把菲律賓「姐姐」口音演繹得很神似。

另外去年於劇集《星空下的仁醫》裡,姜麗文演病童母親角色「睿睿媽」成功打動觀眾,其演技獲讚相當自然兼恰到好處,有網民甚至大讚「果然係秦沛個女」。

近年相繼有香港女星拍攝荷里活作品,當中陳法拉可說是佼佼者,於2018年,陳法拉碩士畢業後即開始進軍荷里活,除了於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)同場演出,及後於《尚氣與十環幫傳奇》飾演尚氣的母親。

▲ 入行12年的姜麗文未有靠父蔭。(取自instagram)

另外李施嬅於2017年,著藉美國微電影《Once More》奪得雙料影后,去年更於加拿大劇集《Blood And Water》第三季裡擔任女主角。

入行11年的姜麗文雖然是著名演員秦沛的女兒,但這位星二代卻不靠父蔭,曾於日本NHK電視台當兒童節目主持,但為一圓兄妹檔音樂夢放下一切回港,與哥哥姜文杰自資組成獨立音樂組合Benji and Lesley。

▲ 今年摘下「飛躍進步女藝員」獎項。(東星圖片)

當時兄妹檔齊闖樂壇,一手包辦作曲、填詞及監製,可是除租錄音室,還要請樂手,攝影師、服裝及化妝師整頭,結果很快已花掉所有積蓄。

但縱然遇到經濟最難捱的階段,Lesley從沒想過靠爸爸秦沛的資助:「是試過窮到去超巿,想買一盒好想吃的士多啤梨,價值50、60蚊都買不起,是喊住的走。」

及至2017年底,姜麗文轉簽TVB成為旗下經理人合約藝員,從演員從新出發,憑著於《愛·回家之開心速遞》演傻氣外傭Lisa備受讚賞,近年姜麗文劇接劇沒停過,終於憑自己努力闖出名堂。