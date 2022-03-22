【港大推算】6月爆第六波料疫情可控下走向風土病　梁卓偉：須做好兩大準備

▲ 6月爆第六波料疫情可控下走向風土病，梁卓偉：須做好兩大準備。

本港第五波疫情近日有所下降，港大醫學院就本港新冠病毒疫情發展進一步推算研究，估計第五波疫情總感染人數為450萬人，總死亡人數為8,383人。預計在未來數星期感染人數會有顯著下降，在4月中下旬會降至三位數，即1000人以下。估計截至3月20日全港累計感染人數已達440萬人。

港大醫學院院長梁卓偉表示，若沒有新型變種病毒或大規模反彈的話，在4月21日本港要面對兩個選擇，但他強調不能等4月21日才選擇，要做好預案凝聚共識，做最好的準備，而醫學院只是以科學證據作沙盤推演。

第一是清零選擇，惟最佳時機已過，內地專家及本地專家都指出最佳時機應該是一月進行清零。若選擇清零，必須進行全民檢測，而根據早前政府計劃進行三輪的全民檢測，其實不能足以找出所有確診者。另外，亦有以感染人士體內亦會殘留病毒，當政府找出後，亦要思考如何處理他們的緊密接觸者及次緊密接觸者。

梁卓偉提醒，選擇清零的好處是可以令本港返回第五波之前的情況，但亦要警惕不要再重蹈爆發第五波的情況，要將機場以及檢疫酒店的防疫做得更好。

選項二是疫情在可控下逐漸走向「風土病」，最大目標並不是將最後一個確診者找出來，反而是「減重症、減死亡、減醫療負荷」，要令到入院數字不要超過醫管局能夠承受；梁卓偉承認不能減至零死亡，但要將死亡率減到最低，病床可載量遠遠高於感染人數，「永遠都係床等人，唔係人等床」。當有端倪發現醫療系統或會出現超負荷，就需要加強控制防疫。

梁卓偉表示，留意到在「清零」或「成風土病」在政治上有不少爭拗，但在醫學角度上兩個選項只是早與遲的分別：

政治層面一定有爭拗，我都留意到，但其實科學上，這兩個不過早及遲之分，全世界科學家差不多全部同意，一定會長久留在人類世界，自然科學很簡單，選項一是一個中轉站，選項二是一個終極站，是同一條路。

他強調不能將病毒趕回動物世界，病毒會長久留在人類的世界，除非一直保持嚴格的防疫措施，否則第六波一定會來臨。他又指，現時未找到只打一針可以終身免疫的疫苗，沒有疫苗是針對新冠病毒，可能在將來會有，但不會一年內見到，最好免疫是「混合免疫」，即自然感染加疫苗抗體。

梁卓偉強調不是為政府做選擇，只是希望可以盡早做決策，讓社會凝聚共識，同時需要做好兩大準備，包括長者打三針疫苗，以及藥物供應，希望可以參考外國模式，「速遞藥物上門」，幫助減重症（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：李榮忠