【逐流時代】「十優港姐」麥明詩闊別3年再現幕前　三點式泳裝上陣騷好身段

亞視開設的流動平台亞洲心動娛樂（AMM），由林文龍升任香港區副總裁後，邀得金牌監製戚其義過檔為主理新劇《逐流時代》，主演藝人包括麥明詩、黃德斌、何啟南、黃又南、林耀聲及黎紀君等

故事以階級固化的社會病態為核心，講述香港年輕人為求分享社會資源、獲取財富，努力躋身上流。

昨日（3月21日）AMM官方社交平台公布劇集將於3月29日晚上9時在網上平台首播，令不少觀眾大表期待。

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▲ 《逐流時代》

感恩能參與此劇

劇中主角之一的「十優港姐」麥明詩（Louisa）非常識做，在社交平台上載劇集Poster照，為劇集宣傳，皆因這套劇是她相隔3年再現幕前之作，Louisa心情都十分興奮。

Louisa表示：「2019年開始返工已淡出幕前，2021年卻經朋友介紹下認識到我非常欣賞的導演戚其義。戚導演提起他正籌備一套劇集，覺得一個角色挺適合我，可能因為我有在真實社會工作過的經驗吧！」

她又指能夠與自己很欣賞的導演合作是非常難得，所以當時她請了20天事假：「 幸好2020年很勤力沒有放假儲了十天假，再加上2021年的，也幸好公司是project base，所以可以趁不在project的時候請假久一點，加上幾個週末。」

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大讚黃德斌

Louisa表示，加上劇組配合、經理人的協調，竟然讓她成功參與拍攝，讓她得到一個很寶貴很開心的經歷。

對於這麼久沒有拍攝，難免都會緊張，Louisa希望大家能多多包涵：「這次拍攝我很緊張，因為好久沒有拍攝，而且角色比較複雜，還要穿泳衣， 希望大家多多支持/包涵啦！」

最後她再強調此劇重點有黃德斌，更大讚他正到不得了，可見他們合作得很開心：「眾所周知他是非常『正』，千萬不要錯過 3月29日上映！題外話，人生就是這麼奧妙，有時候你找他時找不到，不找時他卻找上你，不知道想說什麼，努力做喜愛做的事，機會來了就好好把握。」

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▲ 麥明詩在劇集《逐流時代》會三點式上場。

▲ 麥明詩大讚黃德斌好正。

▲ 麥明詩為劇集宣傳。

▲ 麥明詩同黃德斌有咀戲。

▲ 拍攝開心。

▲ 劇中講香港年輕人為求分享社會資源、獲取財富，努力躋身上流。

▲ 一班好朋友。

▲ 2019年已淡出幕前。

▲ 做OL 。

▲ 仍然好正。



預告劇中泳衣上陣與黃德斌有親熱戲

Louisa自從 2019年底淡出娛樂識圈轉投法律界，去年難得抽空為AMM亞洲心動娛樂拍攝網劇《逐流時代》，早前她已預告劇中會有濕身水着戲，更會出動私伙泳衣。

從劇照中見她穿上綠色三點式上陣，大晒事業線兼均勻身材，正如她所說，身材比參選港姐時更弗，非常養眼。劇中她與黃德斌有感情線，更有咀嘴鏡頭。

劇照中見Louisa雙手抓緊德斌的衣領接吻，相當肉緊，對Louisa而言絕是一大突破。

德斌大讚與Louisa拍得舒服

至於德斌接受媒體訪問時表示很期待新作播出，皆因劇集每集半小時，節奏比較快，以香港劇而言較新鮮。提到與Louisa的親熱戲，他指彼此信任，合作愉快，大家拍得舒服。