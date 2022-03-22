【防疫措施】總商會：取消禁飛令有利外國專才來港　冀進一步放寬入境限制至海外旅客

▲ 總商會指取消禁飛令有利外國專才來港，冀進一步放寬入境限制至海外旅客。（資料圖片）

港府取消9個國家的禁飛令，放寬本港居民入境要求，香港總商會總裁梁兆基歡迎有關決定，有利外國專才來港工作，形容是殷切期待的第一步。

梁兆基今日（22日）在港台節目表示，禁止部分國家民航客機著陸，已導致不少海外專才離港，有企業甚至遷離運作部門至鄰國新加坡等，嚴重影響本港競爭力，加上其他國家已陸續放寬至免檢疫入境，若本港繼續實施「禁飛令」只會加劇人才流失。

梁期望在疫情可控的情況下，能進一步放寬入境限制至海外旅客，最終達至免檢疫，他曾向政府建議容許入境的本港居民家居隔離，但政府態度仍然謹慎：

我們與政府保持密切的溝通，希望疫情可控之下，逐步撤銷對國際旅客的入境限制，甚至免檢疫。

當局4月21日起分三個階段放寬社交距離措施，梁歡迎相關措施，為社會復常提供路線圖，亦令企業何時恢復業務更有預算，期望下半年完全撤銷社交距離措施後，經濟可獲迅速而有力的反彈，呼籲政府研究縮短不同放寬階段的期限。

他又歡迎政府基於科學數據及實際情況暫緩全民檢測，惟強調推行全民檢測要付出龐大的經濟代價，希望能盡量壓縮實施的時間至星期計，以平衡防疫及經濟代價兩方面，他又預計本港確診宗數要大幅下降才能重提與內地通關。

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責任編輯：陳麗娜