  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】總商會：取消禁飛令有利外國專才來港　冀進一步放寬入境限制至海外旅客

社會 10:39 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

總商會指取消禁飛令有利外國專才來港，冀進一步放寬入境限制至海外旅客。（資料圖片）

港府取消9個國家的禁飛令，放寬本港居民入境要求，香港總商會總裁梁兆基歡迎有關決定，有利外國專才來港工作，形容是殷切期待的第一步。

梁兆基今日（22日）在港台節目表示，禁止部分國家民航客機著陸，已導致不少海外專才離港，有企業甚至遷離運作部門至鄰國新加坡等，嚴重影響本港競爭力，加上其他國家已陸續放寬至免檢疫入境，若本港繼續實施「禁飛令」只會加劇人才流失。

梁期望在疫情可控的情況下，能進一步放寬入境限制至海外旅客，最終達至免檢疫，他曾向政府建議容許入境的本港居民家居隔離，但政府態度仍然謹慎：

我們與政府保持密切的溝通，希望疫情可控之下，逐步撤銷對國際旅客的入境限制，甚至免檢疫。

當局4月21日起分三個階段放寬社交距離措施，梁歡迎相關措施，為社會復常提供路線圖，亦令企業何時恢復業務更有預算，期望下半年完全撤銷社交距離措施後，經濟可獲迅速而有力的反彈，呼籲政府研究縮短不同放寬階段的期限。

他又歡迎政府基於科學數據及實際情況暫緩全民檢測，惟強調推行全民檢測要付出龐大的經濟代價，希望能盡量壓縮實施的時間至星期計，以平衡防疫及經濟代價兩方面，他又預計本港確診宗數要大幅下降才能重提與內地通關。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：陳麗娜 

相關文章

【防疫措施】林鄭月娥：暫緩全民強制檢測　分階段放寬社交距離措施【不斷更新】
11:40 2022/03/21
【防疫措施】林鄭月娥：暫緩全民強制檢測　分階段放寬社交距離措施【不斷更新】
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
17:07 2022/03/21
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
【社交距離】陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施　時機合適或再考慮全民強檢
今日 10:14
【社交距離】陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施　時機合適或再考慮全民強檢

你可能感興趣

【防疫措施】林鄭月娥：暫緩全民強制檢測　分階段放寬社交距離措施【不斷更新】
11:40 2022/03/21
【防疫措施】林鄭月娥：暫緩全民強制檢測　分階段放寬社交距離措施【不斷更新】
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
17:07 2022/03/21
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
【社交距離】陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施　時機合適或再考慮全民強檢
今日 10:14
【社交距離】陳肇始稱如疫情無反彈可逐步放寬防疫措施　時機合適或再考慮全民強檢
全民檢測 隔離檢疫 防疫措施 出入境管制 疫情 治療 家居 新加坡 香港 商會

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
11:21 2022/03/21
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星