【會徽爭議】「蔥頭」丘梓謙成立官方影迷會　會徽與姜濤後援會相似度極高

▲ 「蔥頭」丘梓謙成立官方影迷會，會徽與姜濤後援會相似度極高。

MIRROR成員姜濤人氣爆燈，連友台TVB的處境劇《愛‧回家之開心速遞》都安插了一個影射姜濤的角色「蔥頭」，飾演「蔥頭」的演員丘梓謙更因此成為男團Super Tiger成員之一。不過近日丘梓謙的粉絲為其成立官方影迷會，該會徽疑有抄襲之嫌。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》於去年中添加由丘梓謙飾演的偶角角色「蔥頭」，明顯是影射當紅的MIRROR成員姜濤。丘梓謙因此而被觀眾所認識，早前更獲選成為TVB新組合Super Tiger的成員之一。

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丘梓謙慘被抨擊

不過由於丘梓謙影射的對象是人氣極高的姜濤，令他一直以來在網上受到抨擊，EQ高的他都會以笑帶過。

但早前他曾在IG自爆，收到恐嚇及攻擊性訊息，還有陌生人打來的視像電話，其經理人都受到影響。

一波未平，一波又起。近日有粉絲為丘梓謙開設「丘梓謙官方影迷會」，他本人都有關注該IG帳號，但問題在於該影迷會的Logo疑涉抄襲。

▲ （instagram圖片）

Logo極相似

丘梓謙官方影迷會的Logo採用其英文名Adrien Yau的字母AY作設計主軸，而該Logo出來的成品，與「姜濤香港後援會」的設計如出一轍。

▲ （instagram圖片）

「丘梓謙官方影迷會」IG的簡介，更與「姜濤香港後援會」的IG簡介極為相似，連Emoji的用法都接近一樣。不過「丘梓謙官方影迷會」卻未有就疑似抄襲一事作回應。

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