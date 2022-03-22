【抗疫支援】社區組織向3類市民送抗疫福袋　包含口罩檢測包及食品等【內附登記詳情】

▲ 社區組織向3類市民送抗疫福袋，包含口罩檢測包及食品等。（全港抗疫義工同盟提供）

為進一步支援抗疫行動，「全港抗疫義工同盟」與「全港社區抗疫連線」宣布成立熱線中心，為基層家庭、65歲或以上獨居長者或雙老家庭，以及行動不便人士上門送抗疫福袋。

熱線電話於今日（22日）啟用，服務時間為星期一至五早上9時30分至下午6時，星期六、日或公眾假期休息，合資格人士只需致電2217 3112作簡單登記，「連線」耐於大約一星期左右安排「十八區抗疫愛心隊」 義工將抗疫福袋送上門。福袋內容包括糧油食品、連花清瘟膠囊1盒、外科口罩10個和獲歐盟認證及政府接受的快速測試劑5盒。為幫助更多有需要的市民，每個地址只能登記一次，重複登記將不獲處理。

▲ 合資格人士只需致電作簡單登記，「連線」耐於大約一星期左右安排「十八區抗疫愛心隊」 義工將抗疫福袋送上門。（全港抗疫義工同盟提供）

總召集人陳振彬表示，熱線中心得以成功設立，全賴各大企業與「連線」團隊同心協力克服各種挑戰，感謝多個企業的全力支援，包括負責籌備及營運熱線中心的新世界發展，提供技術支援和通訊設備的電訊盈科、香港電訊，建立數碼記錄系統的中華電力有限公司，以及提供電腦設備的中國銀行（香港）有限公 司。

有興趣參與義工隊的人士可到網站報名，全港社區抗疫連線會為所有義工提供充足防疫及檢測物資，並衷心感謝義工在「疫」境下挺身而出，攜手守護香港。

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責任編輯：陳麗娜