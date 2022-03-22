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【反起跑線聯盟】黃大鈞與GiGi有對手戲客串ViuTV劇集　Alan任酒評人兼營運寵物網

娛樂 14:09 2022/03/22

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黃大鈞（Alan）客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟》。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》於昨晚（21日）首播，講到從事新聞工作的Nora（梁詠琪飾）在工作與家庭的抉擇。 

劇中講到Nora獲得晉升爲採訪主任的機會，而與她同場面試的是前無綫新聞主播黃大鈞（Alan），相當有驚喜！

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黃大鈞＋趙應春客串 

Alan在劇中做回「老本行」，飾演擁有華盛頓大學雙碩士的記者，提到自己是工作狂，比在職媽媽Nora更可全情投入於工作中。

除了Alan有份客串，劇中負責面試的高層是前TVB新聞主播、前有線新聞執行董事，已於2019年榮休的趙應春。 

Alan曾在去年於社交網站上載三人與導演劉偉恒的合照，寫道：「#viutv 新劇 #反起跑線聯盟 今日舉行開鏡，但其實已經秘密拍攝咗一陣，而開機第一日，我就幸運地可以同大前輩春哥 #趙應春 去客串了一場，多謝導演 #劉偉恒 的邀請，才有機會同 #梁詠琪 演一次對手戲。」

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瓣數多多

Alan離開新聞界後一直身份多多，既做酒評人，又是公關兼搞寵物網站「毛城城」，去年為港台主持全新的電視節目《港食力》。 

其中最爲人熟悉的應該是他創立的「毛城城」寵物網，創立緣曲由是Alan做公關時曾幫客人搞寵物節，而對方後來有搞寵物網站的念頭，於是一拍即合。 

在Alan的Instagram帳號內可看到不少美酒佳肴的相，也有Alan與太太的合照，相當寫意！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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