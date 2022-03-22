【劉鳴煒結婚】全城中至筍package封盤？　劉鳴煒上載婚照疑宣布再婚

現年41歲的劉鳴煒再婚封盤？富商大劉劉鑾雄的兒子劉鳴煒在今日（3月22日）早上，在個人社交平台上載一張疑似結婚註冊的照片，但只寫下「05/03/2022」，沒有作進一步描述，網民及好友紛紛留言祝賀。

劉鳴煒早於2001年在英國結婚其大學同學Wendy結婚，並在2008年誕下一對龍鳳胎，可是二人在2010年末離婚。

於兩年前，劉鳴煒被傳媒揭他與較其年少10年的企業家Joyce（簡雪忻）在銅鑼灣鬧市十指緊扣拍拖，共賦同居。

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成個package夠好

二人早在2015年港台節目《我係乜乜乜》結緣，當時劉鳴煒與游學修任嘉賓，由眾港女選男神，本來Joyce選游學修，但當劉鳴煒現身後，她立刻「轉軑」揀劉鳴煒，解釋「鍾意佢個樣」。

在節目內，不少女士都選劉鳴煒炭男神，並有人形容他「成個package都好好」，所以網民戲稱他為「Package劉」。

事實，現任華人置業董事會主席、智經研究中心副主席、香港海洋公園董事局主席的劉鳴煒，估計資產連現金達300億元，的確是金鑽級筍盤。

何超蓮同屆同學

至於Joyce也不弱，中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London），修讀經濟學。在2012年更以First Hon佳績畢業，賭王千金何超蓮是同屆同學。

不過由於劉鳴煒上載的照相背光，未知相中新娘是否Joyce。