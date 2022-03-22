  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劉鳴煒結婚】全城中至筍package封盤？　劉鳴煒上載婚照疑宣布再婚

娛樂 10:56 2022/03/22

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

現年41歲的劉鳴煒再婚封盤？富商大劉劉鑾雄的兒子劉鳴煒在今日（3月22日）早上，在個人社交平台上載一張疑似結婚註冊的照片，但只寫下「05/03/2022」，沒有作進一步描述，網民及好友紛紛留言祝賀。

劉鳴煒早於2001年在英國結婚其大學同學Wendy結婚，並在2008年誕下一對龍鳳胎，可是二人在2010年末離婚。

於兩年前，劉鳴煒被傳媒揭他與較其年少10年的企業家Joyce（簡雪忻）在銅鑼灣鬧市十指緊扣拍拖，共賦同居。

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

成個package夠好

二人早在2015年港台節目《我係乜乜乜》結緣，當時劉鳴煒與游學修任嘉賓，由眾港女選男神，本來Joyce選游學修，但當劉鳴煒現身後，她立刻「轉軑」揀劉鳴煒，解釋「鍾意佢個樣」。

在節目內，不少女士都選劉鳴煒炭男神，並有人形容他「成個package都好好」，所以網民戲稱他為「Package劉」。

事實，現任華人置業董事會主席、智經研究中心副主席、香港海洋公園董事局主席的劉鳴煒，估計資產連現金達300億元，的確是金鑽級筍盤。

何超蓮同屆同學

至於Joyce也不弱，中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London），修讀經濟學。在2012年更以First Hon佳績畢業，賭王千金何超蓮是同屆同學。

不過由於劉鳴煒上載的照相背光，未知相中新娘是否Joyce。

劉鳴煒 娛樂人物職業 結婚

最高瀏覽

【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
19:24 2022/03/21
【疫苗通行證】新冠康復者為拎免打針證明到指定診所求醫　 醫生教5類文件作感染證明
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
13:58 2022/03/21
【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
11:21 2022/03/21
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星