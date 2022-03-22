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【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量逾2400公噸與平日相若

社會 11:08 2022/03/22

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(譚以諾攝)

政府今日（22日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2400公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為594公噸，菜芯及白菜昨日的平均批發價每斤分別為9.2元及7.0元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約340萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約37公噸，而活豬供應亦充裕。內地供港冰鮮家禽昨日貨量約11萬隻，而本地屠宰的活雞則超過8600隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320000至330000公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

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責任編輯：余思嵐

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