【華燈初上】郭雪芙曾榮膺百大美女之冠 　「愛子」三招塑身秘訣擁魔鬼身材【多圖】

▲ 郭雪芙因《華燈初上》人氣再度急升。

《華燈初上》第3季近日播出後，劇中殺害蘇媽媽（楊謹華飾）的真兇備受談論。不過，劇中演敢愛敢恨的陪酒女郎愛子的郭雪芙，在劇中誤墮賣春陷阱，網民對郭雪芙的迷人身材卻更為關注，事實曾被封全球百大美女的郭雪芙，其嬌人身段一早就被注目。

現年33歲的郭雪芙，在《華燈初上》演王愛蓮（愛子，Aiko），敢愛敢恨又有著機心的性格，充滿魅力，而她的天使面孔和魔鬼身材更吸引不少網民。

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真人版娜美

郭雪芙曾在2013年起連續三年蟬聯「FHM男人幫全球百大美女」冠軍，加上S型的曲線身形，被網民指甚像《海賊王」娜美，故譽她為「真人娜美」。

郭雪芙本為女團Dream Girls成員，2011年拍劇《真愛找麻煩》受讚賞，開始了演員生涯，至《華燈初上》令人氣再上一層樓，雖在劇中常穿密實套裝，但網民也不難發現她的美好身形，特別是一對零贅肉長腿，十分搶鏡。

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早前郭雪芙首次代言內衣品牌，大晒豐滿上圍，被問到如何保養胸部，她指會使用專門按摩胸部的保養品，每日洗澡後按摩胸部10分鐘，促進血液循環，有效改善副乳，讓胸型更飽滿集中。

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她亦大方分享「瘦身不瘦胸」的三大塑身祕訣。

1. 勤運動

郭雪芙指她從不偷懶運動，在宅情下在家也勤做瑜珈及家居運動，伸展筋骨和提神外，亦有助塑造身形曲線。而在晚上就做注重手臂、臀部、腿及腰的鍛鍊，以加強肌耐力的運動為主，以求令線條更緊實、不鬆弛。

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2.多吃清淡食物

郭雪芙雖從來不會戒食，但如有日吃了太多濃味食品，之後3日就會只吃清淡食物及多喝水，保持飲食平衡。她亦會避免節食來瘦身，並以低醣飲食來減肥，減少食物中碳水化合物的攝取量，多吃蛋白質及菜類，營養均衡之餘，亦可維持S型曲線。

3. 自製「消脂水」排毒

郭雪芙曾表示要消水腫關鍵就是大量喝水，她也會自製「消脂水」，在水中加入青瓜、檸檬及薄荷，有助清熱利尿，亦可消水腫及燃燒脂肪，保持身材窈窕。