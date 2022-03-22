【美食速報】當文歷餅店趣怪甜點打卡首選　蘋果+咖啡杯+熱狗造型蛋糕

▲ 當文歷餅店 by Dominique Ansel 推出 「當文歷漫遊紐約」 蛋糕系列，主題環繞主理人Dominique Ansel由巴黎移居紐約發展事業，因此打造一系列甜點向紐約巿致敬。（餐廳提供）

縱使政府公布下月逐步放寬防疫措施，但每日過萬宗的確診人數，大家仍未敢鬆懈，繼續沉著應戰。其實大家也要懂得放鬆，不妨吃點賣相精緻的蛋糕，替抗疫生活添加一點甜，為自己打打氣。

曾榮獲世界50最佳餐廳 (The World’s 50 Best Restaurants)「全球最佳甜點主廚」獎項的當文歷餅店by Dominique Ansel的名廚 Dominique Ansel ，最近設計 「當文歷漫遊紐約」 蛋糕系列。主題環繞他於2016年由巴黎移居紐約，追隨創作糕餅的夢想，因此打造一系列甜點向紐約巿致敬。

蛋糕系列共有4款全新蛋糕，靈感源自紐約市的美食，包括大蘋果(紐約巿的別稱)、薄餅、 Bodega外賣咖啡杯和中央公園附近的街頭餐車名物熱狗。

▲ 大蘋果設大蛋糕580元/ 6至8人分量（餐廳提供）

其中的大蘋果，造型別出心裁，紅卜卜的朱古力脆皮內，盛載着輕盈綿滑的呍呢嗱奶凍，中心包裹着加拿大蘋果肉啫喱，底層為車打芝士呍呢嗱牛油曲奇，層次感豐富。

另一款紐約薄餅，其實是濃郁柔軟的士多啤梨芝士撻。在絲滑輕盈的白芝士（Fromage blanc）慕絲上，鋪滿新鮮士多啤梨及羅勒士多啤梨果醬，就像鋪在薄餅上香噴噴的辣肉腸。撻底是以香醇櫻桃酒浸製的杏仁餅和呍呢嗱牛油曲奇，一口嘗盡多重滋味。

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Dominique創作的蛋糕中，有兩款更幾何亂真。包括咖啡杯， 在無數電影中出現過的紐約標誌性紙杯，是他對經典意大利芝士蛋糕的特別縯繹。藍色的杯身內是66%黑朱古力忌廉、馬斯卡彭（Mascarpone）忌廉及沾滿特濃咖啡和咖啡酒的杏仁餅，最後蓋上以白朱古力製成的「杯蓋」，神還原紐約人經常拿著的一只咖啡杯。

還有美式熱狗， 以在中央公園一帶常見的街頭餐車為靈感，Dominique把它變成了紅莓椰子蛋糕。在經椰子糖漿浸製的手指餅上，鋪上細滑柔軟的紅莓忌廉。黃色的芥末醬是熱情果奶酪，鋪在上面的酸瓜則是令人意想不到的椰絲，造型逼真，為視覺與味覺帶來衝擊，令人充滿驚喜。

▲ 咖啡杯（68元/件）（餐廳提供）

除了紐約蛋糕系列外，餐廳受歡迎的「蝦餃」和「燒賣」亦一同回歸。「蝦餃」是以呍呢嗱青檸慕絲包着蜜桃忌廉和糖漬日本香桃，而底層則是香軟的杏仁海綿蛋糕。「燒賣」集合牛奶朱古力慕絲、香甜的啤梨啫喱、、朱古力餅乾和朱古力脆片，一口嘗盡三重朱古力滋味。

記者：招美寶