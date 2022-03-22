【明星起底】《機智女法醫》蘇曉彤出身富家女　爸爸專售五糧液擁7間酒店

▲ 劇集《機智女法醫》緊接無綫劇集《家族榮耀》於昨晚播出。

內地網劇《機智女法醫》緊接無綫劇集《家族榮耀》於昨晚（21日）播出，劇情講述少女楚楚（蘇曉彤飾）是山區仵作，即是現今的法醫，《機》劇在內地開播以來，觀眾口碑良好，一直在網絡獲得超高評價，因為製作嚴謹，單是劇本編寫已經長達三年，劇情緊湊和流暢，令劇集被內地網民封為「神劇」。

該劇只屬低成本製作，因此沒有解剖等血腥場面，只用圖文交代，令該劇老少咸宜更入屋，由於資本不多，劇集起用新演員，男女主角分別由蘇曉彤及王子奇擔任，而蘇曉彤樣子甜美，網民指與韓國女團TWICE成員娜璉撞樣。

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女主角蘇曉彤是內地95後新生代演員，與林允、關曉彤及宋祖兒等齊名95後小花，畢業於北京舞蹈學院附中及北京電影學院表演系的她，是章子怡、姚晨及白百何的師妹，亦是TFBOYS王俊凱同班同學，她「文舞」雙全。

4歲學舞、5歲便參與歌舞劇《清明上河圖》演出，15歲時曾擊敗2千名女孩、在拍攝劇集《四十九日‧祭》獲得演出機會，並有幸與胡歌合作！蘇曉彤17歲拍電影時已經奪得新人獎，她參演犯罪類青春電影《黑處有什麼》，戲中飾演一位心思細密、對事事好奇的中學生，細膩的演出更憑此片奪得24屆北京大學生電影節最佳新人獎。



CEO爸爸擁7間酒店



她的家庭背景亦相當厲害，家有富爸爸，不愁衣食，現年23歲的蘇曉彤為河南人，其父蘇紅林為商人，目前為河南永利商貿有限公司董事長，爸爸經營五糧液專門店，亦以獨資、合資的方式，在開封市一共有7間酒店。



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男主角王子奇則被指與港星吳卓羲撞樣，現年26歲的他出生於浙江省湖州市長興縣，在高中時代已經是風頭躉，參加很多課外活動，而且還在學校的大合唱比賽中有着突出的表現。



之後，王子奇考入北京電影學院表演系，是黃曉明、趙薇的師弟，2017年王子奇主演了陳意涵的導演處女作《幸福，近在咫尺》，在劇中擔綱男主角而正式出道，不過家境就沒有蘇曉彤厲害，只是生長於小康之家。

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責任編輯:陳麗薇