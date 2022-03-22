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【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵

食用安全 13:32 2022/03/22

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營養師推介10款較低卡低脂即食辣麵

想吃辣麵，但又怕油膩會致肥？「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師團隊近日在其facebook專頁推介10款較低卡低脂的辣麵，減肥也可以吃！

最新影片推介：

Nutri-Pro營養師團隊推介的這10款辣麵，脂肪、熱量相對市面其他辣麵低。一般辣麵至少含有3茶匙油，而團隊推介的則少於2茶匙油。

第1至5位（以熱量排名，最低至最高）：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

第6至10位（以熱量排名，最低至最高）：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他們亦提醒，即食麵的調味料或湯包鈉質一般比較高，建議最多使用1/3至半包。進食即食麵前後，也宜多補充水分。

根據世衞的建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙鹽）。本港食安中心指出，若從膳食中攝取過多的鈉（鹽），會增加患高血壓、中風、冠心病的風險。

內容獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編載：黃泳欣

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