【疫下送暖】朗屏菜檔免運費為居家隔離者送菜　額外幫忙買餸不另收費

▲ 朗屏一間菜檔為居家隔離者提供免運費送菜服務。

疫情下不少人要居家隔離，採購糧食日用品不是易事。近日有網民就分享，朗屏街市一間菜檔願意為隔離中的住戶將菜送到樓下或門口，而不另收費，甚至額外為顧客買餸，相當窩心。

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據Facebook群組「我們都是在朗屏長大的！」，有網民周六（19日）以「隔離中嘅你可能有需要」為題分享，盛讚朗屏街市一間菜檔，願意為隔離中的住戶將菜送到樓下或門口，而不額外收費，菜價也按現場買的價格出售。網民更上載了一張包裝肉類的照片，而肉上就有該菜檔卡片，表示是菜檔為他們額外買肉：

今朝落單，佢仲問洗唔洗幫我哋買埋其他嘢。結果搭單買肉煲粥都冇另外收費，大家有需要可以搵佢呀！

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帖文獲不少網民讚好，有網民則好奇如何下單，發帖者回覆指是經手機通訊應用程式溝通再付款。有街坊也留言讚賞菜檔，點擊睇更多留言：

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Facebook專頁「珍好佰利蔬菜 Very Good Vegetable」其後也發帖，感謝客人寫給他們的評價，並指一個評價已經對他們是非常大的鼓勵，非常感謝客人的支持，並在疫情下祝福大家：

希望大家能平安渡過這場疫情！健健康康！平平安安！

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責任編輯：羅嘉欣