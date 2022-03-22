【豪氣爸爸】余文樂賣自家NFT破紀錄勁賺1.4億　豪駕$800萬勞斯萊斯接兒子放學

▲ 余文樂豪駕值$800萬的勞斯萊斯名車接兒子放學。

NFT熱潮席捲全球，潮人余文樂也轉戰NFT市場，他的自家NFT項目「ZombieClub Token」上周進行預售，創下史上最快時間登上全球最大NFT交易平台OpenSea第一位，估算余文樂勁賺近1.4億港元。心情靚爆的他去接兒子放學也十分豪氣，出動價值逾$800萬的勞斯萊斯名車去接送兒子。

最新影片推介︰

余文樂近年積極投入NFT業務，與其團隊籌備大半年推出自家NFT品牌「ZombieClub Token」，於上周3月15日預售，以短短2小時42分鐘即登上全球最大NFT交易平台OpenSea的第一位，締造有史以來最快時間的世界紀錄。預計限量6,000個NFT全數售出，以定價為每個0.666 ETH（折合約2.3萬港元）計算，樂仔及與其團隊勁賺近1.4億港元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

感謝太太背後支持

而去年余文樂與全球知名拍賣行「佳士得」合作，成功以1.2億港元拍賣出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高網上拍賣金額紀錄。樂仔接連在NFT業務取得輝煌成績，他特別感謝家人的支持。

整天都得在辦公室工作和開會，只能犧牲僅有的休息時間，一早送小朋友上學，愛妻也相當支持，給老公最大的鼓勵。

▲ 余文樂感謝太太王棠云支持他的NFT業務。（IG圖片）

忙完一大輪，樂仔終於有時間幫手照顧小朋友，日前他出動名車親自接送3歲半大仔余初見（Cody）放學，並在微博上載相片寫道︰

學爸日常，最近實在太忙，今天終於可以接他下課，其實我很喜歡跟他單獨相處的時間。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

網民斥借親子之名炫富

相中的樂仔滿頭白髮，連鬍鬚都變白，但網民的焦點都放在他的名車上，有眼利網民憑著後排活動式手枕上的「∞」無限符號標誌，認出樂仔所駕的是勞斯萊斯Cullinan Black Badge系列名車，Cullinan是品牌首款SUV，而Black Badge就是高級版，車價高達800多萬港元，是一層樓的價錢，相當豪氣！難怪有網民指他是借親子之名炫富，駕駛天價名車接放學實在太高調了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

以天價名車接送仔女返學放學的，不只余文樂一人，台灣天王周杰倫也曾曬出以限量版McLaren Senna名車接送女兒去考鋼琴試。據悉該輛名車現已升值至$800至$1,500萬港元，且要McLaren的VIP才可訂購，有錢都未必買到。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯︰王明芳