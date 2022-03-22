【快速測試】優品360推售4款歐盟認證快速測試套裝　最平平均13元一盒

▲ 優品360推售4款歐盟認證快速測試套裝，最平平均13元一盒。（優品360提供）

優品360推售4款歐盟認證快速抗原測試套裝，最平平均13元一盒。

3款指定快速抗原測試套裝，任擇150元10盒，平均單盒價15元，15-20分鐘快速測試，獲得歐盟CE證書及ISO13485證書：

ALL TEST 快速抗原測試套裝（靈敏度95%）

HEK 快速抗原測試套裝（靈敏度98%）

Green Spring 快速抗原測試套裝（靈敏度97%）

另外，店舖有售ABT 快速抗原測試套裝，65元5盒，平均一盒13元，單售16元；20分鐘快速測試，同樣獲得歐盟CE證書及ISO13485證書，靈敏度95%。

上述產品只於「指定分店有售」，銷售分店列表可瀏覽：https://bit.ly/3C8igiA

▲ （優品360提供）

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責任編輯：陳麗娜