【傷人案】土瓜灣2男疑被斬傷往醫院求醫　暫未有人被捕

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紅磡土瓜灣道發生傷人案，2名男子懷疑被人以刀襲擊，往伊利沙伯醫院求醫。

事發在油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院，警方今日（22日）早上8時25分接報，指伊利沙伯醫院發現兩名男子身上有懷疑刀傷。

警方指經初步調查，懷疑兩名男子較早前於紅磡土瓜灣道被人以刀襲擊，原因不明。兩名男子受傷，登上私家車前往伊利沙伯醫院求醫，案件列傷人，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐