【烏克蘭戰爭】碧咸借IG予醫生揭婦女BB實況　盼逾7100萬粉絲關注烏克蘭戰火

▲ 碧咸借IG予烏克蘭醫生揭婦女BB實況，盼大眾關注戰火帶來的禍害。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭，戰事持續至今，全球不少人關注事件，包括前英超名宿萬人迷碧咸。碧咸繼在IG分享烏克蘭戰爭的相片外，近日進一步運用影響力，將IG帳戶借予烏克蘭女醫生，揭示當地受戰火影響的婦女BB實況，讓逾7,100萬名追蹤者了解醫護如何拯救婦孺，呼籲捐助。

▲ 碧咸拍片交代將IG借出。（IG圖片）

碧咸關注烏克蘭戰爭

綜合英國媒體報道，46歲的萬人迷碧咸（David Beckham）是英國最強KOL，其Instagram帳戶有逾7,177萬追蹤者，他分享家庭日常、商業廣告等之外，也會分享世界大事，在2日28日，碧咸曾在IG上載烏克蘭戰爭的相片，可見他關心戰火帶來的影響。

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周日（20日），碧咸在IG分享了一段影片，講述他將自己Instagram賬戶交予烏克蘭哈爾科夫區域產科中心主管醫生伊琳娜（Iryna ），讓她在工作同時，以第一身揭示烏克蘭婦孺的現況，醫護人員正在幫助有需要人。碧咸亦呼籲大眾可捐款支援，協助新生兒在極差的環境下生存。

前往我的限時動態，了解更多關於Iryna和其他醫護人員為拯救烏克蘭生命所做的工作。

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將產婦BB安置到醫院地牢

Iryna現時在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），她在20日暫用碧咸的IG，在限時動態上載眾多影片及相片，她回想烏克蘭被俄羅斯攻打的首天，她跟同事在3小時內將孕婦及剛分娩的產婦安置到醫院地牢，包括一位名為Yana新手媽媽，其初生BB Mykhailo有呼吸困難問題。

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可是，Iryna指出由於缺乏維生設備，不幸地，未能將深切治療部的BB帶到地牢。24小時候命的Iryna有感，她跟同事沒多想自己是冒着生命危險工作，雖然他們有擔心哭泣之時，但不會放棄，會堅持努力工作守護婦女孩童。

碧咸自2005年起擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使，不時在IG分享慈善活動，他是次希望追蹤者可以多向烏克蘭捐款，支援人道工作。

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責任編輯：王明芳