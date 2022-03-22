【解除禁飛令】梁卓偉指輸入個案流入社區風險低　沒有可能改變現時香港疫情情況

▲ 港大醫學院院長梁卓偉。（馮漢柱攝）

政府昨日宣布，由4月1日起已接種疫苗的香港居民可從外地返港，而且放寬至最快7日便可離開檢疫酒店。港大醫學院院長梁卓偉指，在一個多月前已經建議解除「禁飛令」，第一因為香港本土病例已經遠高於外地，當時是以幾何級攀升，而且Omicron在打齊針後，在經過14日檢疫，能夠流入社區的個案風險很低。

梁卓偉指，現時確診個案穩定下降中，解除「禁飛令」的風險反而是高於一個月前，但總比更遲做好。他又稱，港大推算模型以最悲觀預計，在4月1日開放後，每日至少有100宗漏網之魚流入社區，都是沒有可能改變現時香港疫情的情況，而每日至少有100宗漏網之魚流入社區是接近沒有可能發生。

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記者：李榮忠