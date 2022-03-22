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【二次創作】拍片扮速遞員+外傭姐姐喪抽水　黃建東：速遞員唔係機械人

娛樂 13:30 2022/03/22

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黃建東扮熱話中的速遞員及外傭姐姐，玩二次創作抽水。

近日一名速遞員在屋苑公眾範圍的廢物分類回收桶旁食飯盒的相片被放上網公審，被投訴除口罩影響環境衛生，還有一名外傭姐姐以流利廣東話拍片指罵僱主，道出不少外傭姐姐及打工仔心聲，這兩段影片均引起全城熱話。

TVB藝人黃建東亦有留意以上熱話，向來愛搞二次創作的他瞬間推出新品，影片以「如果速遞員化身外傭姐姐」為題，將兩段熱話片段大玩crossover，以搞笑輕鬆形式為各服務性行業的打工仔道出心聲，尤其速遞員，希望大家能體諒他們的辛酸。

【外傭心聲】印傭廣東話指罵僱主爆紅　再拍片盼僱主多體諒少責罵

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

速遞員Ｘ外傭姐姐

片中黃建東以一身「羅拉」造型、紮上孖辮上陣，在後樓梯重演速遞員被投訴食飯一幕，他以外傭姐姐腔調對著鏡頭說：「你有錢大晒呀？你投訴我？你咁叻咪自己請個速遞員囉！請到咩？你試吓！我行到攰呀！日日十幾個鐘，就係送嘢畀你哋，我只不過搵幾多錢呀？幾多Money？我咪就係廿幾蚊一張單囉！好多咩？廿幾蚊好多咩？」

又指行到疲倦買外賣在後樓梯坐低休息，不想阻到其他人，豈料仍被投訴：「速遞員係人，人！唔係機械人。你咁叻唔好請人，你自己過嚟送啦，係咪！」黃建東最後嬲爆表示劈炮唔撈，連假髮都除下，十分搞笑。

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惡搞成名

黃建東於2011年參選香港先生加入TVB，雖然與冠軍無緣，但獲頒「演藝潛能大獎」。

在2016年拍攝二次創作日本洗腦歌《PPAP》玩廣東粗口諧音而人氣急升，至今擁240萬次點擊瀏覽。

然後於2019年惡搞陳偉霆為CHANEL拍攝腕表廣告「What time is it?」，再次引起熱話。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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